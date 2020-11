Ilustrační FOTO - Pixabay

Odlesňování Amazonie zrychluje

Brazílie po čtyřměsíčním útlumu opět urychlila odlesňování Amazonie - v říjnu tam vykáceli stromy na ploše 836 km2. Podle agentury AFP to odhalily satelity národního ústavu vesmírného výzkumu (INPE).

Od června je to první měsíční bilance vyšší než vloni, kdy byly zaznamenány masivní ztráty lesních ploch v Amazonii.

Ve srovnání s loňskem je ten letošní o něco příznivější - od ledna do října bylo letos vykáceno 7899 km2 lesů, vloni to bylo 8425 km2. Do září byl letošní rok příznivější o deset procent, říjnovou těžbou se rozdíl začíná zmenšovat a činí šest procent.

Jak připomíná AFP, situace se rychle zhoršuje od loňského nástupu ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara k moci - v roce 2018 byly v Amazonii vykáceny lesy na zhruba 5000 km2.

Znepokojení vyvolávají také stále rozsáhlejší lesní požáry. Satelity INPE na začátku listopadu odhalily dvojnásobek ohnisek než v loňském listopadu. Za celý loňský rok hořelo v Amazonii na zhruba 89 170 místech, v prvních deseti měsících letošního roku na více než 93 000 místech. »Odlesňování i lesní požáry mají tutéž příčinu - chybí zde politika ochrany životního prostředí,« sdělil Rômulo Batista z ochranářské organizace Greenpeace. Bolsonaro se zkrátka i v tomto odvětví vydal »ropáckou« antiekologickou cestou svého vzoru - Donalda Trumpa. Viceprezident Hamilton Mourao vzal nedávno diplomaty z několika zemí na vyhlídkový let, aby jim ukázal, že situace v Brazílii není tak špatná, jak se říká. Několik nevládních organizací ale upozornilo, že vybral trasu nad územím, které není odlesňováním příliš zasaženo. Situace v Amazonii se dostala právě i do kampaně před prezidentskými volbami v USA. Kandidát demokratů Joe Biden v říjnu pohrozil důsledky, pokud bude odlesňování Amazonie pokračovat. Biden volby vyhrál a Bolsonaro mu jako jeden z mála dosud negratuloval.

