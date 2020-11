ODS v čele zdravotnictví krajů mě děsí

Nedávné krajské volby přinesly změny nejen na postech hejtmanů, ale také na místech radních, kteří mají v gesci zdravotnictví. Pouze tři radní - na Vysočině, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji - si nadále podrželi kompetence ve zdravotnictví. Dva hejtmani si zdravotnictví vzali přímo pod svá křídla – M. Kuba v Jihočeském a I. Mauritzová v Plzeňském kraji. V šesti krajích tak tuto oblast bude mít pod palcem ODS, v jednom STAN a v jednom místní hnutí. Tyto subjekty ale také v podstatě vzešly z ODS. Celkem tedy v osmi.

Fialova ODS je možná trochu jiná než Klausova, Topolánkova a Julínkova, ale jejich pohled na zdravotnictví se nijak zásadně nezměnil. Jako bychom již zapomněli na podivné privatizace a prodeje nemocnic, které se dnes nákladně vracejí krajům? Nevzpomínáme si na tzv. julínkovné, čili zavedení regulačních poplatků u lékaře, nebo snahu rozdělit péči na tu »standardní« pro chudé, a lepší, »zaplacenou«, pro bohaté pacienty? Opravdu je tak dávno doba, kdy pravicové vlády záměrně »vytvořily« nedostatek finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění zmrazením plateb za státní pojištěnce a »zastropováním« nejbohatších příjmů, aby odůvodnili zavádění dalších poplatků, doplatků, připojištění, dvousložkového pojištění, a tím i navýšení prý skandálně nízké spoluúčasti pacientů? Byli to právě zástupci ODS, kteří začali mluvit o tom, že zdravotnictví nemůže být »švédským stolem«, ze kterého si může ujídat každý, co a kolik se mu zachce. Pravicové vlády skončily kvůli všeobecné nespokojenosti v roce 2013 a aspoň ve zdravotnictví jsme se pomaličku začali vracet k tomu, že zdraví nemůže být zbožím a zdravotnictví výnosným »kšeftem«. A také, že stáří, nemoc, úraz nebo postižení se neodvíjejí od naditosti peněženky.

Slovo solidarita není nemravným pojmem. Zajištění potřebné, kvalitní a dostupné zdravotní péče pro všechny pacienty, jak to dlouhodobě prosazuje KSČM, musí být prvořadým cílem celostátní a krajské politiky. To ostatně každodenně dokazuje současná koronavirová pandemie. Nyní se nám ale asociální pravice rozhodnutím voličů vrací ve větší míře do rozhodovacích pozic na krajích. Nezbývá, než počkat na její faktické kroky. A ještě něco překvapí při pohledu na ty, kteří budou nyní řídit zdravotnictví v jednotlivých krajích. Odborná kvalifikace pro řízení tak závažného resortu, jakým zdravotnictví bezesporu je.

Namátkou. V Jihomoravském kraji J. Kasala (ODS) vystudoval psychologii a mediální studia. Provozuje internetový obchod s dietními programy iSlim. V Olomouckém D. Horák (ODS), bývalý starosta Uničova, vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a má také pedagogické vzdělání. V Libereckém kraji V. Richter (ODS), starosta Jilemnice, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, rozhodčí baseballu. V Pardubickém M. Matoušková (STAN), ekonomka, starostka obce Řečany nad Labem, podniká v oboru účetního poradenství a angažuje se jako členka předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR. Ve Středočeském kraji P. Pavlík (ODS) vystudoval obor ekonomiku a management na České zemědělské univerzitě. Vlastní firmu zabývající se velkoobchodem, spedicí a účetním poradenstvím…

Vzpomínám na polistopadová hesla o tom, že před politiky musí dostat přednost odborníci.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM