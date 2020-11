Nejsem »vítač migrantů«

Exprezident Klaus nám na scénu přivedl nový fenomén. Nejen svým nenošením roušky či nošením »na půl žerdi«. Tak vlastně splnil »literu zákona«, ale zároveň vyjádřil protest nejen proti nošení roušek, ale také proti ostatním vládním či ministerským nařízením, která byla přijata v souvislosti s koronavirem.

Pan exprezident své chování zdůvodnil dokonce naprosto konkrétně. Kromě slov týkajících se porušování svobody a potvrzení podřízenosti Evropské unii, na což mnozí z nás již reagovali, nám ještě sdělil, že vlastně roušky prosazují »vítači migrantů«. Nevím ovšem, jak si vysvětlit jeho slova. Nejsem »vítač migrantů« a přitom roušku nosím. Naopak myslím, že EU, pokud jde o migranty, už dávno měla činit opatření, aby příliv lidí z jihovýchodu a jihu byl zastaven, protože už opravdu většinou nejde o žádné běžence prchající před válkou ve svých zemích, ale o ekonomické migranty, kteří podlehli slibům paní Merkelové a donedávna otevřené pokladnici Německa.

Navíc, jestli Václav Klaus nepostřehl, pak roušky nosí v muslimském světě ženy jako znak jejich podřízenosti, a nikoli prioritní mužská muslimská generace. Nejsem muslimská žena, roušky mne neomezují v mé svobodě. Nevyjadřují můj politický postoj, ale chrání mě, abych svou svobodu neztratil. To nepochopilo ani těch na dva tisíce nebo kolik demonstrantů, k nimž promlouval zpěvák Hůlka před několika dny v Praze. Nemohu jinak, ale podobný přístup mně zavání nenormálností a sobectvím.

Nedivím se, že prezident Lékařské komory Kubek na adresu Klause prohlásil, že by se měl léčit. A jistě to nemyslel jen na exprezidenta, ale i na ty ze Staroměstského či Václavského náměstí, kteří provokativně nenosili roušky, odsuzovali vládní opatření a přitom křičeli protivládní hesla a proklamovali svou »odvahu«. Nosím roušku, a rozumní lidé kolem mne, také proto, že chrání nejen mě, ale i druhé. V době řádícího koronaviru jde totiž o jedno z důležitých nejlevnějších opatření.

Nejsem stoupencem stěhování národů, a tedy migrace, nejsem stoupencem teorie, že »já, jenom já mám pravdu«, tedy klausovského »jáismu« a pubertálního sobectví, které zaměňuje svou »osobní svobodu«, svá »osobní práva« za svobodu a demokracii skutečnou a myslí, že vlastně svět je tady jenom pro ně. Pokládám se za občana této republiky, kterému jde o to, abychom se co nejdříve vypořádali s nemocí, která zabíjí a právě onu svobodu, ona demokratická práva omezuje.

Jestliže to pan Klaus či zpěvák Hůlka a ti, kteří se chovají stejně, nepochopili, je to jistě škoda, ale to na věci nic nemění. Rouška totiž skutečně nás navzdory těm zmíněným chrání, a bude chránit dokonce i před nimi.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)