»Estébákovo ku*vička«

Jistě se také podivujete, co jsem si to dovolil za titulek, ale má slova to nejsou. Dozvěděl jsem se totiž po nějaké době další vskutku zajímavé a zaručené noviny o tom, že právě ministryně financí a poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí ANO paní Alena Schillerová je po hlasování o daňovém balíčku a superhrubé mzdy nazvána »Estébákovou ku*vičkou«. Zaručené zprávy nám o tom podal přímo náš bodrý, odvážný, veselý řeporyjský starosta a schizofrenní osoba v jednom. Někdo na internet napsal, že »Novotný je naše budoucí světlá generace, která se nebojí říci pravdu«. Jiný tam zase napsal o Pavlu Novotném, že je to »Fialy prostitut, onuce a fetka, která žije z rozpočtu obce Řeporyje a příspěvků ODS mafie, s. r. o. Mnozí že ho ani nechtějí za starostu a další se ho bojí pro jeho extrémní nevypočitatelnost. Takhle teda opravdu ne, takhle by to skutečně nešlo, vážení. Náš skvělý chlapík Pavlík se urážet nesmí, i když je to sice hovado nechutný, ale veřejně urážet jej nikdo nesmí. To bychom se připravili o tu svobodu, demokracii a lidská práva«.

A teď znovu a více s rozumem. Jednak kdybychom žili ve skutečné svobodě, demokracii a chránili skutečně lidská práva, tak tohle by ve veřejném prostoru nikdy nebylo vyřčeno. Neboť by byla chráněna práva i sprostě (ať už právem nebo neprávem) osočené osoby.

Neznám paní ministryni a nejsem vůbec příznivcem liberálního hnutí ANO, i když moc dobře chápu důvody tolerance KSČM této vládě. To, že jsou to liberálové, neznamená, že si takovéto individuum může urážet, koho chce, a takhle sprostě.

Ptám se nejen občanů Řeporyjí, a jsem zvědav, zda někdo zareaguje na tyto otázky: Jak dlouho budeme tolerovat výlevy tohoto vypočítavého vyčůránka? Cožpak si neuvědomujeme, že tohle vidí i naše děti, vnoučata, a že pokud ho budeme respektovat, bude to mít značné dopady do budoucna? Uvědomují si vůbec občané Řeporyjí, že jeho chování je i jejich vlastní vizitkou? Máme tu sice demokracii, ale ta má svá pravidla, a já se obávám, že toto jsou právě ty skutečné projevy fašismu.

Roman BLAŠKO