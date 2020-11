Rozhovor Haló novin se zastupitelem Ústeckého kraje Petrem Kubešem (KSČM)

Podle úspěchu ODS mají lidé asi krátkou paměť

Třináct zastupitelů. Ne v kraji, v celé republice. Co k tomu s odstupem času říci?

Myslím si, že je takový výsledek voleb porážkou celé levice. Podobně jako KSČM dopadla v krajských volbách i ČSSD. Jiná levicová alternativa než KSČM a ČSSD v politickém spektru není. Voliče zřejmě levicová politika netáhne, i když to nechápu vzhledem k těmto skutečnostem: lidé v dluhových pastech a exekucích, nezaměstnanost, předražené bydlení a energie, nedostatek bytů zejména pro mladé lidi atd. To jsou celorepubliková témata, ale lidé se při volbách řídí hlavně jimi. Mnozí lidé dali zase na populistickou politiku např. jednorázového příspěvku důchodcům (i když by si senioři zasloužili trvalé zvýšení penze) nebo na téma migrantů…

Vy v Ústeckém kraji můžete být v klidu, aspoň jste se do zastupitelstva dostali…

V klidu rozhodně nejsme. Takový výsledek jsme nečekali, nicméně dopadli jsme nejlépe v celé republice, ale na druhou stranu by byla chyba se tím konejšit. Dovoluji si ale podotknout, že jsme v předvolební kampani byli hodně aktivní. Prezentovali jsme se na sociálních sítích, v tisku i v kontaktní kampani. Zdůrazňovali jsme naše priority i úspěchy, kterých KSČM v Ústeckém kraji docílila. Ale bohužel to voličům nestačilo.

Práce zastupitele ve čtyřech lidech asi bude o něčem jiném než dosud, viďte? Navíc v opozici.

Já jsem v zastupitelstvu kraje nováčkem, takže jsem se nepodílel na osmiletém vedení kraje. Nicméně to určitě o něčem jiném bude, ale nevěšíme hlavy, budeme dál pracovat pro občany našeho kraje i v opozici. Bude to ale mnohem, mnohem složitější než dříve. Nová koalice si nechala většinu ve všech komisích a výborech. Za minulého vedení bylo zvykem a slušností podstoupit opozici například kontrolní výbor nebo další funkce. Nyní se tak nestalo. Nemáme žádného předsedu výboru ani komise, o členství v orgánech společností ve vlastnictví Ústeckého kraje nemluvě. Dostali jsme jen po jednom členu zastoupení v komisích a výborech.

Čemu konkrétně se v zastupitelstvu budete věnovat?

Na ustavujícím zastupitelstvu jsem byl zvolen do výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Dále jsem zvolen do komise pro transformaci a obnovu krajiny Ústeckého kraje. Chci se tedy věnovat zemědělství a životnímu prostředí. Čemu konkrétně, to jsem již rozepisoval v tisku před i těsně po volbách – boj se suchem, venkovské obchody, podpora venkova a zemědělství…

Jaké činnosti se budete věnovat jako občan?

Jak již bylo výše řečeno, v zastupitelstvu jsem nebyl a žádnou uvolněnou funkci nezastávám, takže budu dál pracovat jako vedoucí logistik ve chmelařství v závodě Mechanizace. Práce mě baví a naplňuje. Budu tak mít dál možnost co nejbližšího kontaktu s lidmi z praxe – se zemědělci, dělníky, a jejich podněty prezentovat na kraji i ve městě.

Za každou cenu jsem neusiloval o »krajské korýtko«, jak to nazývají zástupci ODS, chtěl jsem při případném úspěchu, v možné funkci, pracovat pro kraj, pro jeho občany a použít své znalosti z praxe a studia. Stejně to budu činit i v opozici. Bude to těžké. Politiku jsem nikdy nebral a neberu jako živobytí.

Podle nového vedení byl kraj předán zadlužený. Tvrdí to hlavně kadaňský starosta Jiří Kulhánek z ODS, která šla do voleb s heslem »Víme, kde soudruzi z kraje udělali chybu«. Komunisté i s SPD/SPO v končící radě, to byl podle politologa z Univerzity J. E. Purkyně Lukáše Novotného pro Ústecký kraj cejch. Jak to vidíte vy?

Divím se ODS a současnému panu náměstkovi Kulhánkovi, jak si dovolují vůbec o nějakém zadlužení mluvit a jaká je to troufalost, jít do voleb s takovým heslem. Stejně tak nechápu další členy současné koalice. Za vlády ODS v kraji jsme měli pověst »mafiánského« kraje, později byl též pozastaven program ROP Severozápad kvůli machinacím. Vedení v čele s KSČM od roku 2012 doposud splatilo 600 milionů korun, které zanechala minulá vedení (v čele s ODS). S takovou přítěží KSČM vedla kraj a dokázala ho postavit na nohy.

Tu zmínku pana politologa o cejchu nechápu. Stejně tak nerozumím jednání pana náměstka Kulhánka, který nechtěl »krajské korýtko«, ale jeho odměna za funkci neuvolněného náměstka bude činit cca 70 000 Kč a nechal se zvolit do výboru pro sociální věci, i když se z titulu své funkce může jednání výboru zúčastňovat bez omezení.

Je s podivem, jakého úspěchu ODS ve volbách dosáhla, lidé mají bohužel asi krátkou paměť. Krajští představitelé ODS proklamují, že jsou nyní jinou ODS. My jsme také jinou komunistickou stranou, než která vládla za procesu s Miladou Horákovou, přesto na KSČM média neustále útočí a říkají polopravdy nebo nepravdy, i když to s danou problematikou nemá nic společného.

Co se týče úvěrů, ano, je to pravda, kraj si je ovšem vzal na investice, naposledy pro rumburskou nemocnici. Úvěry se použily na věci, které zlepšují život občanům kraje a kraj jako takový. Pokud finanční prostředky nejsou a je potřeba investovat, nezbývá, než si úvěr za výhodných podmínek vzít. Souhlasím s tím. Dobrý příklad mám u kolegy-starosty menší obce, který potřeboval investovat do obecního vodovodu, prostředky neměl, a tak musel jít také cestou úvěru. Úvěr již splatil a obec vzkvétá dál. V opačném případě je to jen politika »údržbářství«.

Expert na cokoli, Alexandr Vondra, dokonce řekl, že to bylo osm ztracených let…

Osm ztracených let? Dělá si pan Vondra legraci??? To, co se koalici vedené KSČM podařilo, je v našem kraji vidět na každém kroku. Máme perfektní silnice II. a III. tříd. Špičkovou Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a dobře fungující okresní nemocnice v majetku Krajské zdravotní, a. s. V Masarykově nemocnici bylo za finanční prostředky kraje vybudováno kardiovaskulární centrum, navzdory neochotě státu a zdravotních pojišťoven. Povedlo se zřídit záchytnou protialkoholní stanici v Teplicích. Úspěch měly kotlíkové dotace. V kraji funguje integrovaná doprava – na jednu jízdenku lze cestovat napříč celým krajem.

Abych byl objektivní a jen nechválil, nepodařilo se dostatečně podporovat menší nemocnice v kraji mimo Krajskou zdravotní, a. s., třeba nemocnici v Žatci, která zajišťuje akutní lůžkovou péči v celém okrese Louny a rovněž za jeho hranicemi, v tom vidím nedostatek. Ale bylo by hloupé tvrdit, že může nastat situace, kdy není co zlepšovat.

Může se ještě KSČM vyhoupnout v kraji tak vysoko, jak byla?

Určitě může. Máme ve volebním programu co nabídnout a na co navázat. Jsem zvědav, co »předvede« současná koalice. Zdá se mi nelogické spojení ODS, ANO a Spojenců pro kraj, když si jdou na celostátní úrovni po krku. Mám obavy, aby se v kraji opět nestalo to, co jsem popsal výše. Záleží, jak současné vedení budou vnímat občané. Jaká bude kvalita služeb občanům. A jak budeme my čtyři zastupitelé a celá KSČM v kraji naši politiku prezentovat. Hodně záleží i na celostátním obrazu KSČM. Jak jsem již napsal – část lidí zajímají spíše celostátní a velká témata, regionální problémy jsou pro některé na druhé koleji.

Příští rok budou opět volby. Co dělat, aby totální propadák při krajských volbách neznamenal propad mimo velkou politiku i ve Sněmovně?

Je potřeba, aby byla KSČM otevřená i mladým lidem a lépe prezentovala své úspěchy na všech úrovních politiky. Být hodně slyšet, co se díky našim poslancům a zastupitelům podařilo. Strana již nemůže stát tiše v koutku, spoléhat se na elektorát voličů a být jakousi uzavřenou sektou. Musí také více pracovat s moderními informačními technologiemi. Pojmout prezentaci KSČM trochu více marketingově. Doufejme, že nadcházející sjezd něco změní.

Zbyšek KUPSKÝ