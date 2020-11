Ilustrační FOTO - Pixabay

Koronavir se nedaří zkrotit

Statistiky epidemie COVID-19 se nezlepšují tak, jak si vláda představovala.

»Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem,« uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). V pondělí podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800 a ve středu více než 4900. Skóre PES zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu novinářům řekl, že metodika pro rozvolňování je jasná a nebude se nijak upravovat. Musí být splněna podmínka sedmi dní s hodnotou pro třetí stupeň, aby byl vládě navržen přesun do tohoto stupně i z hlediska opatření. »Ve chvíli, kdy to ten systém dovolí, potom se to stane. Když to nedovolí, potom se to nestane,« řekl.

Babiš připomněl, že protiepidemický systém PES připravilo ministerstvo zdravotnictví. »PES vláda ani neschvalovala, my jsme ho vzali na vědomí. Je dobré, že je to konečně předvídatelné,« uvedl premiér. »My jsme nikdy návrh ministerstva zdravotnictví neměnili, myslím si, že to není dobré. Původně byla Praha největší problém. Dneska je na tom relativně dobře, problém je na venkově,« řekl.

Asociace krajů ČR v tiskové zprávě uvedla, že na rozdílnou situaci v krajích při jednání s hejtmany upozornila také hlavní hygienička Jarmila Rážová. »Zhruba šest až sedm krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupně, a pokud se nebudou počty lidí pozitivních na COVID-19 vyvíjet lépe, nedoporučí ministrovi zdravotnictví další rozvolňování,« citovala Rážovou asociace v tiskové zprávě.

O velkých regionálních rozdílech po poledni v Radiožurnálu hovořil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Rozdíly mezi regiony jsou podle něho alarmující, v systému PES jsou skóre od 47 do 77 bodů a to je podle Duška velice špatné. »Stav rozhodně není v tuto chvíli úplně uspokojivý, brzdění dál probíhá, ale relativně se zastavilo a zejména v některých regionech situace osciluje na hraně potenciálního rizika,« shrnul současný epidemický vývoj Dušek. Jako problematické zmínil kraj Vysočina, Pardubicko, ale také Královéhradecký a Karlovarský kraj.

(ng)