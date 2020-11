Jízdné barometrem

Nové vedení Středočeského kraje se už nechalo slyšet, že hodlá od ledna zrušit takzvané Středočeské jízdné, tedy proplácení jízdenek žákům, učňům a středoškolákům na cesty do škol a seniorům od 65 let na cestování po celém kraji. Zastupitelstvo kraje o tom má rozhodovat na svém příštím zasedání 14. prosince a nepochybně tento krok posvětí.

Není to nic nečekaného. S jízdným zdarma pro vybrané kategorie cestujících je to v kraji jako na houpačce. Již ve volebním období 2008-12 zastupitelé KSČM a ČSSD prosadili tzv. Žákovské jízdné. Tehdy se cestování zdarma do škol týkalo »jen« žáků, učňů a středoškoláků. Motivem bylo přispět k větší rovnosti podmínek přístupu ke vzdělání, jinými slovy podpořit především nízkopříjmové rodiny. Bezprostředně po volbách v roce 2016 však žákovské jízdné zrušila nově vzniklá koalice ANO, ODS, STAN a jakési odnože TOP 09. Zmíněná koalice se však do roka dokázala natolik rozkmotřit, že se opět otevřel prostor pro sociálnější politiku.

Jednou z hlavních podmínek KSČM pro podporu nově vzniklé koalice ANO a ČSSD bylo znovuzavedení Žákovského jízdného. Tato podmínka byla nakonec splněna na více než sto procent. Přidanou hodnotou v rámci Středočeského jízdného bylo i jízdné zdarma pro seniory od 65 let.

Po letošních volbách se však karta opět otočila. Na kraji začala úřadovat nová koalice složená ze STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Hlavním důvodem pro zrušení Středočeského jízdného jsou podle vyjádření krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) úspory kvůli propadu daňových příjmů. Pokud jde ale o to, není od věci připomenout, že kraj loni proplatil jízdenky za přibližně osm milionů korun. Po zavedení 75procentních státních slev totiž nejde o nijak velké částky. V rámci zhruba dvacetimiliardového rozpočtu toho tedy kraj opravdu moc neušetří. Konec konců, sám Borecký přiznal, že nová koalice by žákovské a seniorské jízdné zřejmě zrušila i za lepší ekonomické situace.

Případ Středočeského jízdného se tak stává jakýmsi barometrem, který celkem spolehlivě ukazuje, kdo chce něco dělat pro lidi, zejména ty s nižšími příjmy, kdo skutečně hodlá hmatatelně pomoci rodinám s dětmi a seniorům, a nejenom se jejich podporou ohánět při každém svém rétorickém cvičení před veřejností, a naopak, komu jdou takovéto zcela konkrétní kroky podpory proti srsti.

Ivan CINKA