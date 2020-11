Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Nehazardovat s budoucností jaderné energie

Vládní návrh zákona, který zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech, míří ve Sněmovně do závěrečného kola. Opozice neuspěla s návrhy na odklad jeho projednávání mimo jiné do doby, než ho posoudí Bezpečnostní rada státu.

Dolní komora tak dokončila druhé kolo projednávání zákona a k jeho schvalování by se mohla vrátit v první prosincové dekádě. Rozhodly o tom hlasy ANO, ČSSD, SPD a KSČM.

»Tento zákon je prvním krokem k tomu, aby mohla začít běžet legislativa EU, která by schválila postup navržený v tomto zákoně, jako postup odpovídající nové myšlence EU, a umožnila České republice jadernou energetiku považovat za nízkouhlíkovou energetiku a využívat veškeré výhody, které má,« řekl na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny místopředseda poslaneckého klubu KSČM, člen hospodářského výboru Leo Luzar.

Může se podle něj dále debatovat o tom, jestli je projednávaný zákon dobře napsán, zda jsou v něm uvedeny termíny v pořádku, nebo o tom, jestli hodnoty, s kterými tento zákon počítá, jsou správně nastaveny. Co se ale podle něj nemůže zpochybňovat a KSČM to nechce zpochybnit nikdy, je důležitost a potřeba jaderné energie pro ČR. »Jakékoli zdržení tohoto zákona nahrává všem těm, kteří odmítají jadernou energii, jediným výsledkem obstrukcí by bylo, že by se nestihly termíny a Jaderná elektrárna Dukovany, jejíž termín dokončení by mohl být v r. 2030, se posune na neurčito,« uvedl Luzar. Přesto, že v západní Evropě nastává ideologicky odklon od jaderné energie, bude podle něj jaderná energetika v dalším tisíciletí jediný významný zdroj energie. »Proto si myslíme, že hazardovat s budoucností jaderné energie v ČR je hazard s budoucností ČR,« dodal poslanec.

Opozice by chtěla od vlády parametry výběrového řízení na dostavbu dukovanské elektrárny, a to z hlediska bezpečnosti i financování. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová uvedla, že polostátní firma ČEZ, která je investorem stavby, nezohlednila do zadávací dokumentace k tendru bezpečnostní zájmy státu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zkraje týdne uvedl, že tendr ještě není připraven. Situaci chce probrat na zasedání vládního výboru pro jadernou energetiku, jehož členy jsou i zástupci opozice. ČEZ plánoval vypsat tendr do konce letošního roku. Vláda chce požádat Evropskou komisi o souhlas se státní půjčkou firmě ČEZ na dostavbu elektrárny.

Nekupovat předraženou technologii

Opozice prosazuje, aby takzvaný nízkouhlíkový zákon o výkupu elektřiny z dukovanské elektrárny stanovil její maximální cenu. Smlouva o výkupu by měla respektovat bezpečnostní zájmy ČR. Stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny.

»Vy si opravdu myslíte, že když někoho vyřadíme z tendru, že něčeho dosáhneme, že na to budeme mít finančně? Jestliže chcete omezit soutěž, tak řekněte občanům České republiky, že budete kupovat předraženou technologii. Jistě nás budou mít za to všichni rádi,« reagoval předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Připomněl, že pro Českou republiku je z pohledu energetické, jaderné, ale i mezinárodně-politické bezpečnosti nejlepší Temelín, protože jsou v něm dodávky jak z Ruska, tak z USA. »Je to jedna z nejmodernějších elektráren, kde právě dohoda mezi dodavateli z Ruské federace a ze Spojených států amerických ukázala, nakolik je tento projekt životaschopný. Jsou jenom dva takové životaschopné projekty - Sizewell ve Velké Británii a Temelín. A my to chceme vyloučit? Já to vyloučit nechci, protože jenom taková dodávka nám zabezpečuje nejlevnější, nejmodernější a také nejbezpečnější elektrárnu,« uvedl Filip.

Petr Pávek (STAN) navrhl, aby zákon garantoval výkupní cenu maximálně na 40 let bez možnosti to dále prodlužovat se souhlasem vlády, což vládní návrh umožňuje.

Návrh zákona počítá s tím, že v případě, že bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. V případě, že výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Analytici upozorňují, že dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích je nejistý.

Vláda v červenci schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech za zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Odmítla vyloučit předem z tendru některé uchazeče, jak to požadují opoziční zákonodárci.

Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací ruský Rosatom a čínská společnost China General Nuclear Power, americká společnost Westinghouse, francouzská EDF a jihokorejská firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

(jad)