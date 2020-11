Ilustrační FOTO - Pixabay

Ochrana životního prostředí je jednou z priorit KSČM

Komunisté v reakci na opakované úniky jedovatých látek do řeky Bečvy vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby se urychleně zabýval úpravou legislativy v této oblasti. Novinářům to řekla stínová ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíková.

Ekologická katastrofa na řece Bečvě je podle ní problém, který rezonuje nejen ve Zlínském kraji, ale napříč celou republikou. Pěnčíková připomněla, že 20. září, tedy před více než dvěma měsíci, došlo k úniku kyanidu do Bečvy. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb ze zasažené oblasti Přerovska. »Je to jedna z největších ekologických havárií posledních dob,« prohlásila poslankyně.

Marie Pěnčíková.

Problematikou se zabývalo také plénum Sněmovny. Pěnčíková připomněla, že komunisté podpořili projednání tohoto bodu, i když vzhledem k tomu, že se případem zabývají orgány činné v trestním řízení, v následné diskusi byli zdrženliví. Nicméně od té doby došlo na Bečvě k dalším dvěma tragédiím. Koncem října testy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu a v tomto týdnu, 24. listopadu, došlo ke stejné havárii opět. Nikl není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem. »Poprvé se může říct, že je to nehoda, to se může stát každému, musí to být prošetřeno, musí být zjištěn viník a viník musí být potrestán. Podruhé už je to zvláštní náhoda. Stojíme předtím, že se to stalo potřetí a už to zavání úmyslem,« míní poslankyně.

Šance na usvědčení viníka se snižuje

Chápe, že tyto tragédie se staly v období, kdy se měnilo vedení Zlínského kraje a pro nové vedení je to poměrně nová situace, každopádně se ale podle ní ukázalo, že v tomto směru vedení kraje selhává. »Vedení se obměnilo razantně, takže ráda bych mu dala více času, ale tady není na co čekat. Nechci, abychom se v prosinci opět dívali na vodu v Bečvě s tím, že se potýkáme s další ekologickou havárií,« prohlásila Pěnčíková. Komunisté proto budou vyzývat vedení Zlínského kraje, ať se touto situací začne urychleně zabývat a ať se začne věnovat krizovému řízení. »Protože ta situace je tam opravdu tristní,« konstatovala poslankyně. Nechce prý pochybovat o tom, že orgány činné v trestním řízení dospějí k nějakému výsledku, čeká se však na posudek, který má být hotový až 20. prosince, to znamená čtvrt roku po první ekologické havárii. »Čím déle to trvá, tím menší je šance na usvědčení viníka. Každopádně pro KSČM je ochrana životního prostředí jednou z priorit. Nechceme, aby se tyto havárie opakovaly, proto jsme vyzvali ministra Brabce a také výbor pro životní prostředí, ať se zabývá úpravou legislativy v této oblasti, protože není možné, aby se tyto události pravidelně opakovaly bez toho, aby byl nalezen viník,« řekla novinářům Pěnčíková, která je také místopředsedkyní sněmovního výboru pro životní prostředí.

(jad)