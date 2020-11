Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna schválila pomoc pivovarům

Pivovary zřejmě budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo jim vrácené pivo. Počítá s tím změna zákona o spotřebních daních, kterou ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.

Uvedený princip vracení daně platí již v souvislosti s koronavirovou krizí, ale jen do konce letošního roku. Schválená předloha ho zavádí trvale. »Je potřeba, aby vylité pivo pod dohledem celní správy se od daně osvobodilo a ta daň se vrátila,« řekla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zákon podpořilo 94 z přítomných 95 poslanců.

»Návrh podpoříme, protože vnímáme potřebu reagovat na výpadky a platit spotřební daň za něco, co se nemohlo prodat, je samozřejmě neetické a z pohledu výrobce také likvidační,« vysvětlil novinářům postoj komunistů před projednáváním tohoto návrhu člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Předpokládal však, že vzhledem k tomu, že jde o problém, který se diskutoval už při jarní vlně pandemie, bude vláda na jeho možné opakování připravena a vše bude fungovat. »Ukazuje se, že vláda nemá v této věci jasnou koncepci a neví, jak přesně postupovat při zásazích pandemie do průmyslu,« dodal Luzar.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Sněmovna přijala zákon v předložené podobě. Neuspěly pozměňovací návrhy například předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který chtěl kromě jiného navýšit takzvaný kompenzační bonus pro podnikatele z 500 na 667 korun denně. Obdobně jako poslanec ODS Vojtěch Munzar navrhoval neúspěšně rozšířit i možnost čerpání kompenzačního bonusu souběžně s dalšími podporami. Neuspěl ani návrh Jana Hrnčíře (SPD), který chtěl, aby restaurace nemusely až do konce příštího roku u jídla a nápojů účtovat daň z přidané hodnoty.

Možnost vracení nespotřebovaného piva určeného k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně mají pivovary od jara. Před epidemií koronaviru zákon převod piva zpět do daňového skladu neumožňoval. Od příštího roku nebude přesun vyžadovat povolení jako nyní, ale rozhodnutí, což by mělo snížit administrativu. Kontrolu likvidace piva by prováděla celní správa.

V principu nebudou muset pivovary platit daň z piva, které neprodaly, ale vrátilo se jim z jejich distribučních skladů. Buď ho pak můžou kvůli krátké době trvanlivosti vylít, nebo přetvořit do jiného produktu, či ho například poslat na likvidaci do bioplynových stanic. Pokud by se z piva vytvořil jiný alkoholický nápoj, daň by se nakonec platila.

Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

(jad)