Lavrov nevidí dohodu

Rusko nevidí možnost, jak v současnosti seriózně jednat s vládou stávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa o kontrole zbrojení. Prohlásil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

»Nyní nevidím, jak by bylo možné se nyní s Trumpovou administrativou vážně domlouvat na něčem, co by se týkalo dalšího procesu kontroly nad zbrojením,« řekl Lavrov podle agentury TASS. Šéf ruské diplomacie před týdnem znovu vybízel k prodloužení dohody o omezení strategických jaderných zbraní bez předběžných podmínek. Současně ale tehdy dodal, že je třeba vyčkat na vyjasnění politické situace v USA.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. FOTO - Wikimedia commons

Deník Kommersant k tomu tehdy napsal, že Moskva by se na prodloužení dohody chtěla dohodnout ještě se stávajícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ale to se až dosud nepodařilo, a tak Moskva zvažuje i náhradní variantu, že se na smlouvě domluví s Joem Bidenem, který se po vyhraných volbách už prohlásil za příštího amerického prezidenta. Až se jím 20. ledna stane, může hrozit časová tíseň, protože smlouva vyprší 5. února, a tak Moskva ještě dala Trumpovi šanci předstihnout Bidena alespoň v prodloužení smlouvy.

Rusko podle Lavrova také zvažuje, zda má smysl usilovat o spolupráci s EU. »Už nepřemýšlíme nad tím, jak vést tyto záležitosti, zda jako obvykle či nikoliv jako obvykle, ale zvažujeme, zda vůbec stojí za to mít s bruselskými strukturami něco do činění, pokud fungují nynějším způsobem,« prohlásil ministr podle agentury Interfax. Za příčinu této situace pokládá, že řada členských zemí EU si nepočíná vůči Rusku partnersky, ale často nepřívětivě - a právě takové chování Unie schvaluje.

(čtk)