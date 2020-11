Za pultem Jídelny Kuchařek bez domova.

Kuchařky bez domova jsou tu a nabízejí obědy

Naši čtenáři a čtenářky si vzpomenou, že jsme na tomto místě několikrát přinesli informace o ženách bez domova, které však nestojí s nataženou dlaní, naopak se snaží pracovat jako kuchařky a za vydělané peníze si hradí náklady svého živobytí. Nyní, v době podzimní a stále ještě koronavirové, oznámily, že vaří a nabízejí rozvozy svých obědů.

V Jídelně Kuchařek bez domova v Brožíkově ulici v Praze 6, která je jejich působištěm, zahájily již čtvrtou sezonu. »V době koronakrize rozvážíme obědy do domácností a připravujeme bagety pro lidi bez domova. Od 10 do 14 hodin máme otevřené výdejní okénko,« uvedly. (Rada pro Pražany: k jídelně je ideální cesta tramvají č. 9, 10, 15, 16 do zastávky U Zvonu.)

»Neměly jsme domov a některé z nás ho stále nemají. Rády vaříme a chceme se přínosně zapojit do společnosti. Nezisková organizace Jako doma nám umožnila získat práci, veřejně prezentovat své kulinářské umění a měnit společenské vnímání bezdomovectví. V březnu 2017 jsme otevřely bistro, kde máme krásnou profesionální kuchyň, ve které připravujeme čistě rostlinné pokrmy i na cateringy a venkovní akce a kde je zároveň můžete v jídelně přímo ochutnat,« říkají Kuchařky bez domova.

Co je Jako doma

Jako doma – Homelike, o. p. s., je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Jejím cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Na čem dlouhodobě pracuje: odstraňování nerovností, s nimiž se potýkají ženy se zkušeností bezdomovectví; vytváření podmínek pro využití potenciálu žen v sociální tísni/bez domova; zvyšování kvality života žen v sociální tísni/bez domova; rozvoj občanské angažovanosti žen v sociální tísni/bez domova; podpora solidarity ve společnosti; prevence bezdomovectví a genderově podmíněného násilí a pomoc v případech, kdy k němu dochází, aj.

Vaří a pečou

Ve stálé nabídce mají Kuchařky bez domova obědy buď formou »meníčka« či jednotlivé chody (polévka, hlavní jídlo), potom nejrůznější slané a sladké dobroty, bezednou kávu a čerstvé ovocné šťávy. Při vaření nepoužívají žádné živočišné složky a při provozu jídelny se i jinak snaží chovat maximálně udržitelně k životnímu prostředí. K nejoblíbenějším jídlům patří ukrajinský boršč, česká kulajda, houby s rýží a houbovou omáčkou, segedínský guláš a další. Specialitou jsou pomazánky s domácím chlebem, který si samy pečou – např. vajíčková z tofu, také paštika z hlívy ústřičné nebo pochoutkový salát.

U »výdejového okénka« v době koronaviru.

A jejich sladká nabídka? Ta může hravě konkurovat kdekterým veganským cukrárnám. »Vaše jazýčky se budou rozplývat nad čokoládo-avokádovým dortem, čokoládovými brownies či banánovou bábovkou. Navíc pečeme zdravě – bez bílého cukru. Jako sladidlo používáme hlavně banány, datlový sirup nebo cukr třtinový,« uvedly.

Na stánku v terénu je velký zájem o jejich bramboráky či pizzové šneky, jindy mají velký úspěch se snídaňovými wrapy, sendviči nebo prý fantastickým zeleninovým gulášem. Nabídku mají pestrou a různou – podle typu akce a také ročního období. Také zajišťují cateringy (služby gastronomického charakteru) na velké i malé akce.

Tak už tu padlo jedno cizí slovo, catering, a víte, co je to wrap? Je to z angličtiny, jak jinak, a znamená to obal, zábal, rolka, která se jí celá, tedy včetně obalu (kterým je nějaká placka, nebo třeba – opět cizí slovo – tortilla). A co je to brownies? To je také z angličtiny, stručně řečeno – čokoládové moučníky (jednotné číslo brownie).

Získaly bezpečné prostředí

Pracují zde ženy v sociální tísni, ženy bez domova, se zkušeností s bezdomovectvím nebo bezdomovectvím ohroženy. Tři z party, která je zapojena do Kuchařek bez domova, mají pracovní smlouvu a dalších deset pracuje brigádně. Nikol, Iris, Simča, Kačka, Vlasta, Lenka, Carmen, Terka…, každá žije svůj život jinak, každá má jiné životní zkušenosti, ale ani s jednou se život nemazlil. Některé nemají kde bydlet, některé již díky dlouhodobé spolupráci s Jako doma ano. Právě jejich mateřské organizaci Jako doma se podařilo pro ženy bez domova otevřít v jednom pražském hotelu humanitární ubytování. A tak mají možnost, kam chodit domů.

Tyto ženy v Jídelně Kuchařek bez domova získaly nejen zaměstnání, ale i zkušenosti, prostor pro popovídání si, potkání se s dalšími ženami, a hlavně bezpečné prostředí. »Hlavně ale zjišťujeme, že něco umíme. Na stánku si rády povídáme s lidmi, kterým naše jídlo chutná, a chválu přijímáme s dojetím,« svěřují se.

Potěš obědem

Doba, kdy jsou restaurace uzavřeny, není pro Kuchařky bez domova jednoduchá. Ubytovna nebo azylový dům nájem neodpustí ani v době mimořádných opatření. Proto se spojily s platformou Breakfaststory a rozvážejí jídla do domácností. Jejich společný projekt Potěš obědem – objednejte si jídlo pro sebe a druhé získá senior nebo seniorka či rodiče samoživitelé zdarma – je prý zachránil. Jak ke spolupráci došlo? Zdá se, že docela jednoduše. Jejich provozní Veronika Zerzánová zavolala zakladatelce Breakfaststory Lucii Hyblerové a zmíněný projekt byl na světě. Veronika k tomu říká: »Je úžasné pozorovat, kolik lidí si objednává oběd domů ne proto, že by neměli možnost si dojít koupit nebo uvařit sami jídlo, ale proto, že tím pomáhají někomu, kdo si teplé jídlo dovolit nemůže nebo si ho ze zdravotních důvodů nezvládne obstarat. A skvělé je, že to má i třetí rozměr, protože sociální podniky, které jídla vaří, to drží v té nejtěžší chvíli nad vodou a můžeme dál zaměstnávat svoje lidi.«

»K okénku chodí lidí přece jen méně, denně tak dva tři z okolí, ale hodně lidí si teď objednává jídlo domů,« potvrdila Haló novinám Alexandra Doleželová z Jako doma, že spolupráce s Breakfaststory opravdu funguje. Vaření pro seniorky a seniory v nouzi, pro rodiče samoživitele a lidi bez domova je plně vytěžuje, takže mají co dělat. Nově totiž Kuchařky bez domova připravují bagety pro lidi bez domova, a to díky organizaci Místní místním. A těší se, že se přísná opatření rozvolní a oni opět přivítají zákazníky přímo v jídelně a na venkovních akcích.

Kdo chce pomoci (týká se pochopitelně zájemců z hlavního města), má možnost si obědy Kuchařek bez domova objednat online na webu: https://breakfaststory.cz/potes-obedem/.

(za, mh)

FOTO – Kuchařky bez domova