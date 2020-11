Na kávu s ombudsmanem

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček úvodním dílem spustil seriál pořadů s názvem Na kávu s ombudsmanem. Bude v něm zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v oblastech, kterými se zabývá.

První díl pořadu dostupného na internetu se věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jakým podněty řeší. »Je řada problémů, se kterými pomůžeme, ale jsou zde i takové, které nám nepřísluší řešit. Právě tohle musíme často lidem vysvětlovat, že ombudsman prostě není všemocný,« uvedl Křeček. Často se zabývá například podněty ohledně sociálního zabezpečení, stavebnictví, činnosti vězeňské služby, ale i dalšími.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. FOTO - Wikimedia commons

V následujících dílech budou vystupovat především právníci Kanceláře veřejného ochránce práv, kteří se jednotlivým oblastem přímo věnují. Jako první přijdou na řadu důchody – starobní, invalidní a pozůstalostní. Problémy v oblasti sociálního zabezpečení jsou totiž léta nejčastějším důvodem, proč se lidé na ombudsmana obracejí. Lidé se dozvědí, jak se připravit na důchod, co se započítává do doby pojištění, jak lze důchod zvýšit, kdy se dá jít do předčasného důchodu, jak vypadá přiznávání invalidního důchodu a další informace.

Seriál se ale bude postupně věnovat i dalším tématům a životním situacím. Dotazy a náměty na témata mohou lidé posílat e-mailem na adresu podcasty@ochrance.cz

Už dříve ombudsman uvedl, že každý položený a zodpovězený dotaz může pomoci nejen tazateli, ale také dalším lidem, jejichž situace a problémy mohou být podobné. Ombudsman ale upozornil na to, že pořady nebudou sloužit k řešení konkrétních stížností na postup úřadů při rozhodování o důchodech. Tyto stížnosti bude dál řešit podle zákona, takže nestačí poslat pouze dotaz do podcastu, ale je třeba standardně podat veřejnému ochránci práv podnět.

(ng)