Vláda by měla uvolňovat opatrně

Situace ohledně epidemie se zlepšuje, ale ne tak rychle, jak stát očekával. O dalším uvolnění opatření proti šíření koronaviru budou ministři rozhodovat v neděli. Podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové by vláda měla situaci pečlivě zvážit a uvolňovat opatrně, aby nedošlo ke zhoršení situace.

Počty nových případů onemocnění COVID-19 klesají pomaleji než v minulých dvou týdnech. Zatímco v předchozím týdnu byl pokles mezi týdny o 40 procent, v posledním byl o 12 procent. Situace se v regionech liší, současné rizikové skóre v systému PES je 57, tedy odpovídá přesunu do třetího stupně. Jen ve dvou regionech, Praze a v Moravskoslezském kraji, je na této úrovni dlouhodobě, u ostatních trvá čtvrtý stupeň rizika. »Bez Prahy by skóre pro zbytek země doposud nikdy nedošlo do úrovně tři, pohybovalo by se lehce nad její hranicí. Stále ale trváme na tom, že opatření musí být pro celou republiku plošná,« řekl novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Kromě Prahy je ve třetím stupni rizika také Moravskoslezský kraj. Alespoň jednou se do třetího pásma dostaly také Středočeský, Plzeňský a Liberecký kraj. Naopak nejhorší je situace na Vysočině a v Pardubickém, Královéhradeckém a části Karlovarského kraje. S vyloučením Prahy by rizikové skóre bylo 62, neumožňovalo by tak přesun do třetího stupně přísnosti opatření. O tom bude vláda rozhodovat v neděli, platilo by od pondělí.

»Vláda by měla situaci zvážit velice pečlivě, k dispozici bude mít ještě výsledky z dalších dvou dnů, a pokud by naznačovaly, že by mohlo hrozit nebezpečí, raději to uvolnění opatření ještě o nějaký den posunout, aby byl vidět skutečně ten trend, že dochází ke snižování. Pokud bychom to teď příliš uspěchali, hrozí, že nakonec to, k čemu směřujeme, abychom měli relativně normální Vánoce, by se nemuselo podařit,« řekla našemu listu Marková.

Sice malé, ale přece jenom pokroky

Na zlepšení situace reagovala tento týden také většina nemocnic, které začaly obnovovat normální péči. »Obnovování normální péče bylo zahájeno v naprosté většině nemocnic v Česku. Je pozvolné a rozsah se liší. Dosažení původního rozsahu péče je otázkou týdnů až jednotek měsíců,« řekl novinářům náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Informoval, že v posledním týdnu klesl počet lidí hospitalizovaných s nemocí COVID-19 o 1260 na současných 5047. Méně je i pacientů na jednotkách intenzivní péče. Před týdnem na těchto odděleních leželo 981 lidí, nyní asi o 160 méně. Počet nemocných na plicní ventilaci se snížil asi o stovku na 386. Nejvíce hospitalizovaných je nadále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a v Praze.

Situace podle Markové ukazuje, že i když jsou opatření proti šíření koronaviru stále nepříjemnější, tak přinášejí sice malé, ale přece jenom pokroky. »Ukazuje se, že to je krok správným směrem, a kdybychom začali uvolňovat příliš rychle, tak by se mohlo stát, že bychom se ještě před Vánocemi vrátili k tomu, co nechceme. Teď je třeba být dostatečně trpěliví, uvolňovat pomalu, třeba i chvíli počkat, abychom dosáhli toho, že na Vánoce budeme v relativně lepší situaci a alespoň trošku si je budeme moci užít s rodinou. Je třeba, abychom to nepřepískli stejně jako v létě,« dodala Marková.

Přesun do třetího stupně rizika nákazy by znamenal například zrušení nočního zákazu vycházení, otevření restaurací, služeb, hotelů nebo všech obchodů.

Případné uvolňování se škol nedotkne

Ať již vláda v neděli rozhodne o přechodu do třetího stupně rizika nákazy nebo ne, školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně. »Ať se na vládě (v neděli) stane cokoli, tak ministerstvo školství dá školám včas vědět změny,« řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní hodlá školy o případných dalších změnách informovat se zhruba týdenním předstihem, jako to dělal dosud.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že nyní jsou kapacity hygienických stanic a dalších call center pro trasování nakažených a jejich rizikových kontaktů asi 1000 lidí, což je dostatečné. Kvůli dobrovolnému testování pedagogických pracovníků, které by mělo začít 4. prosince, bude tato kapacita posílena. Od 18. prosince se pak počítá s nabídnutím testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění všem zájemcům.

Ve čtvrtek laboratoře odhalily 4048 nakažených. To je asi o 2400 méně než před týdnem. Celkový počet zemřelých s COVID-19 stoupl na 7779. Od začátku epidemie se novým koronavirem v ČR prokazatelně nakazilo 511 520 lidí. Více než čtyři pětiny z nich už se z nemoci uzdravily. Aktuálně nemocných je 71 867 lidí.

