Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trump připustil, že bude respektovat volitele

Dosluhující kontroverzní americký prezident Donald Trump prohlásil, že opustí Bílý dům, pokud sbor volitelů zvolí novým prezidentem demokrata Joea Bidena. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, podle které je to zatím nejbližší Trumpův výrok k uznání porážky.

»Samozřejmě, že ano. A vy to víte,« odpověděl Trump na otázku, zda v případě zvolení Bidena sborem volitelů vyklidí Bílý dům a umožní pokojné předání moci nové administrativě. Zároveň zdůraznil, že by zvolení Bidena byla chyba.

Podle analýz respektovaných amerických médií získal Biden hlasy 306 volitelů, zatímco Trump jen 232. Demokratický kandidát si tak zajistil ve volitelském sboru výrazně více hlasů, než 270 nutných pro zvolení.

Sbor volitelů bude o novém prezidentovi hlasovat 14. prosince. Výsledek jejich hlasování, které je běžně považováno spíše za formalitu, bude ale oficiálně vyhlášen až 6. ledna. Inaugurace je naplánovaná na 20. ledna. Trump novinářům ve čtvrtek řekl, že mezi dneškem a inaugurací se ale ještě odehraje spousta věcí, které by mohly výsledek voleb zvrátit.

Trump se k odchodu z Bílého domu vyjádřil poté, co během tradičního projevu u příležitosti Dne díkůvzdání promluvil k americkým vojákům. Podle agentury AP to bylo poprvé od volebního dne, kdy odpovídal na dotazy novinářů.

Trump tento týden pověřil svůj tým, aby zahájil předání moci Bidenovi. Ve čtvrtek však zároveň prohlásil, že není správné, že demokrat už vybírá lidi, kteří by se měli stát ministry v jeho vládě.

Potraty je trápí víc než rasismus

Trump každopádně obdržel v letošních volbách nebývale velký počet hlasů. Proč? Prý i díky tomu, že republikáni systematicky prosazují představu, že bělošští muži jsou v USA oběťmi. V rozhlasovém pořadu The Breakfast Club to ve středu řekl bývalý demokratický prezident Barack Obama, který zároveň prohlásil, že hispánští voliči letos ignorovali Trumpovy rasistické výroky a podpořili jej rekordním počtem hlasů kvůli tomu, že je odpůrcem potratů. »Vždycky mi přijde zajímavá míra, kterou se v republikánské politice buduje představa, že bělošští muži jsou oběťmi. Že oni jsou terčem útoku – což očividně neodpovídá historii, datům ani ekonomii,« prohlásil exprezident, který do pořadu přišel v souvislosti s nedávným vydáním prvního dílu svých pamětí s názvem A Promised Land (Země zaslíbená), jichž se za první týden prodalo přes 1,7 milionu výtisků.

»Je hodně silně věřících Hispánců, kteří nepovažují fakt, že Trump říká rasistické věci o Mexičanech nebo zavírá osoby zadržené bez dokladů do klecí, za stejně důležitý jako to, že podporuje jejich postoj ohledně sňatků homosexuálů nebo potratů,« řekl podle ČTK také černošský exprezident.

(rj)