Zdravotníci se bojí rozvolňování

Odbory, které zastupují lékaře a pracovníky ve zdravotnictví, žádají vládu, aby nyní neuvolňovala opatření zavedená kvůli epidemii koronaviru.

Uvedly to v otevřeném dopisu adresovaném vládě. Kabinet se má kvůli možnému uvolnění sejít zítra. Pokud by jej schválil, mohly by s omezeními začít fungovat mimo jiné obchody a služby.

»Jako odbory, které se starají o bezpečnou práci a zdraví zaměstnanců, s velkými obavami o lidské životy a přetížený zdravotnický systém sledujeme současné tendence vlády a jejích jednotlivých členů rozvolňovat a rušit současná opatření,« uvádí se v dopisu. »Bez odpovídajícího zlepšení situace, pouze pod tlakem ekonomických a lobbistických skupin. Dát populisticky přednost těmto zájmům před ochranou zdraví je pro nás nepřijatelné. Připomínáme, že například sousední Německo v několikanásobně lepší situaci v počtu nakažených na počet obyvatel považuje ji za vážnou a přijatá opatření kvůli tomu zpřísňuje. Proč u nás chceme zase postupovat opačně? Je velmi nezodpovědné vzbuzovat dojem, že situace se zlepšuje, když dochází k výraznému omezení počtu testovaných osob. Požadujeme, aby vláda svými kroky, včetně ekonomických, podpořila co nejširší testování všude tam, kde při práci hrozí šíření nákazy koronavirem, a to ve školství i ve firmách. Za trestuhodné považujeme, že v některých nemocnicích nejsou z finančních důvodů testováni všichni přijímaní pacienti, což bezprostředně ohrožuje zdraví a životy dalších pacientů i personálu. Připomínáme, že možnosti poskytovat zdravotní péči nemocným s COVID-19 i všem ostatním pacientům u nás nezávisí na kapacitě lůžek a vybavení nemocnic, ale výhradně na dostatku kvalifikovaného personálu. Ten je nyní dlouhodobě přetěžovaný, často již na hranici fyzických a psychických sil. Jejich vyčerpání populistickým nepodloženým rozvolňováním a vracením ‚do normálu‘ je hloupý a riskantní krok. Vyzýváme ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby řešil naléhavé problémy resortu, především finanční zajištění zdravotnických zařízení, a to vypracováním nové úhradové vyhlášky a dalšími kroky. Zdůrazňujeme, že jejich součástí musí být také finanční ohodnocení práce zaměstnanců za zvládání podzimní části epidemie, která násobně předčí tu jarní. Připomínáme, že je ostudné, když zaměstnanci po nákaze v práci dostávají pouze 60% nemocenskou a musí se složitě a zdlouhavě domáhat uznání nemoci z povolání. Žádáme vládu o zodpovědný přístup k problému místo stávajícího populistického. Je třeba skončit se zmatečným rozvolňováním, postupovat sofistikovaně a podle doporučení odborníků. Ve skutečnosti tu proti sobě nestojí buď ochrana zdraví, nebo ochrana ekonomických zájmů. Ekonomika může fungovat jen tehdy, budou-li lidé zdraví. U zlomené nohy také není možné sundat dřív sádru, abychom potěšili rozzlobeného a svým dočasným omezením otráveného pacienta. Ochraňte systém zdravotnictví a jeho zaměstnance před možnou katastrofou,« žádají odboráři v dopisu, který podepsali šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

(ng)