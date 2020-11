Rozhovor s historikem umění Peterem Kováčem

Monogramistu IP poznamenal koronavirus

Historik Marek Zágora, ve spolupráci s Českým muzeum stříbra v Horách Kutných při příležitosti zapsání historického jádra Kutné Hory na Seznam kulturního dědictví UNESCO před 25 lety, připravil výstavu věnovanou fascinujícímu světu středověkých katedrál. Výstava nese název Stavitelé katedrál, právě tak jako i edice vašich knih o katedrálním umění v Evropě 12. a 13. století. Se Zágorou úzce spolupracujete, mj. též na internetových stránkách, věnovaných milovníkům katedrál. Zároveň jste vydal další významnou a objevnou publikaci pod názvem Monogramista IP. Je věnována jednomu z největších evropských řezbářů z doby Albrechta Dürera. O co v ní vlastně jde?

Když ještě existovalo Československo, byl jedním z našich společných uměleckých symbolů i Mistr Pavel z Levoče. Patřil Slovákům i Čechům. Původní krásu Pavlova velkolepého oltáře v Levoči totiž objevili čeští restaurátoři bratři Kotrbové. Mimochodem, měli vilu na Klenové, pár kilometrů od Klatov v jihozápadních Čechách, kde jsem chodil na gymnázium. I díky nim jsem si pozdně gotické řezbářství zamiloval.

Když se Masarykův stát rozdělil, tak se z Pavla z Levoče stal tak trochu »cizinec«. A tak mě napadlo najít plnohodnotnou náhradu. Společně s paní Alenkou Fialovou z Českého Krumlova jsme teď vydali vůbec první českou knihu o tomto umělci, jehož jméno neznáme, ale podepisoval se iniciálami IP.

Někomu možná toto jméno nic neříká, ale každé z jeho děl je uměleckým skvostem…

Kniha je o nádherném oltáři sv. Anny, který je dnes na zámku v Českém Krumlově (což v samotném Krumlově tuší jen pár lidí!), o velkolepém oltáři sv. Jana Křtitele v Týnském kostele v Praze, o tzv. Zlíchovském epitafu v pražské Národní galerii a o unikátní zdobené renesanční skříni na zámku v Jindřichově Hradci.

Každé z těchto děl by bylo ozdobou a pokladem i v takových sbírkách, jako je pařížský Louvre nebo Metropolitní muzeum v New Yorku. Jde o umělecké rarity.

Osoba tohoto umělce je dodnes neznámá?

Je to umělec, který svou tvorbou konkuruje nejen Pavlovi z Levoče, ale i Veitu Stossovi a společně s Dürerem a Cranachem otevíral ve střední Evropě cestu od pozdní gotiky k renesanci. Jeho dílo je umělecký zázrak, ale málokdo ho zná. Pracoval v bavorském Pasově, ale svoje nejlepší díla vytvořil pro české zákazníky a pro České království.

V roce 2014 a 2015 byl do Städel Museum ve Frankfurtu nad Mohanem a do Kunsthistorisches Museum ve Vídni zapůjčen jeho sedmimetrový oltář sv. Jana Křtitele z Týnského kostela v Praze a kulturní veřejnost v Německu i Rakousku jen závistivě zírala na to, co máme v Čechách.

Proč a jak kniha vznikla?

Tato kniha by nevznikla bez setkání s Alenkou Fialovou, která vydání knihy financuje. Pravidelně jezdí na zájezdy, které připravuji a provádím, účastní se mých přednášek, čte mé knihy o katedrálním umění 13. století.

Podle ní to nejsou obyčejné zájezdy, obyčejné přednášky nebo obyčejné knihy. Tvrdí, že je to škola dějin umění v praxi a že se po těch mnoha letech stala pozornou žákyní, které jsem otevřel oči k vnímání malířství, sochařství i architektury. Spřátelili jsme se, a když jsem za ní přišel, aby mi pomohla knihu vydat, souhlasila a rozhodla se, že se stane donátorem.

Publikace Monogramista IP má 526 stran a obsahuje též 500 unikátních fotografií. Editorem je společně se mnou již jmenovaný historik Marek Zágora. Do knihy svými texty přispěli Susanne Jaegerová z Německa, Jaroslav Čechura z Prahy, Jan Müller z Českého Krumlova, Jutta Reisinger-Weberová z Německa a Jiří Fajt z Prahy. Kniha nám dala obrovskou práci. A já jsem se těšil, že před Vánoci z toho uděláme kulturní událost.

Ale…

Plánovali jsme přednášky a autogramiády v prostorách pražské Galerie Zdeněk Sklenář, přednášky v Týnském kostele přímo u oltáře sv. Jana – největšího skvostu Monogramisty IP, odpoledne s rybím rautem v Českém Krumlově s komentovanou prohlídkou oltáře sv. Anny (na zámku není běžně k vidění) a připravoval jsem také s cestovní kanceláří Slan tours zájezd po stopách umělce a po stopách Zdeňka Lva z Rožmitálu, který byl jeho mecenášem (Blatná – Horažďovice – Kratochvíle – Český Krumlov – Pasov – Kefermarkt).

Tohle vše musíme odložit a termín je v nedohlednu. A tak trochu smutně koukáme na ty knihy, které teď máme složené ve dvou garážích a doufáme, že jejich první čtenáři nebudou myši. Knihu zatím prodává jen Kosmas, kterému jsme poskytli menší část nákladu.

Ivan ČERNÝ

FOTO – archiv autora