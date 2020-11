Na dlažbě se ocitne 1500 lidí

V posledních letech – nechci být lstivý, ale skoro bych řekl, že v tomto volebním období – se toho o České poště napsalo velice mnoho. Říká se, »není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu«. Ne že by se o České poště nepsalo již v předchozích volebních tématech. Stačí zmínit například velkou platovou nevyváženost mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců podle druhů práce, kterou vykonávají. Nebo jinými slovy »mizernou platovou politiku« či třeba snahu udělat z pošt »primárně« prodejní místa jiných produktů, které příliš s původním posláním pošty nesouvisejí. Třeba prodej omalovánek, hraček, losů, vybraných publikací a podobně. Jednou z předposledních zpráv byla informace o razantní změně otevírací doby na pobočkách České pošty. Asi nebudu daleko od pravdy, když si položím řečnickou otázku, jakpak skončil projekt tzv. franchisingu – jinými slovy, obce či soukromníci budou provozovat poštovní služby? Mám pocit, že resort ministra vnitra Jana Hamáčka, který má Českou poštu ve své gesci, tak trochu neví, co si vlastně počít.

Celkem 29 tisíc zaměstnanců pracuje v resortu České pošty. Průměrný pěší doručovatel má dnes, jsou-li statistické údaje správné, 25 401 Kč, což je medián. Jinak se tento plat pohybuje od 18 686 Kč do 31 313 Kč. Obecně přibližný měsíční plat ve společnosti Česká pošta je v rozmezí od 19 975 Kč měsíčně, pro pozici skladník/ce, až po 37 882 Kč měsíčně. Tak to alespoň tato firma uvádí na svých stránkách. Asi jsou v České republice hůře placené pozice, ale také asi není správné je srovnávat s Českou poštou, zvláště pracuje-li tam řada brigádníků.

Ministr vnitra však přišel s dalším geniálním nápadem, i když mu jej spíš vnuklo vedení České pošty. A sice, že plánuje k 1. březnu příštího roku zrušit 2371 pracovních míst. Znamená to v praxi propuštění zhruba 1500 lidí, neboť prý část těchto profesí, jež se mají rušit, je neobsazených. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík uvedl, že propuštěným bude nabídnuta rekvalifikace, ale to je z velké části povinnost úřadů práce, které musí dát souhlas k hromadnému propouštění.

Se změnami, jež znamenají rušení míst, nesouhlasí největší odborová centrála Podnikový koordinační odborový výbor. Poštovní odbory chtějí jednat a věřím, že budou hájit své zaměstnance.

Nejvíce by se mělo propouštět v Praze. Půjde nejen o zaměstnance poštovních přepážek a listonoše, ale také o řidiče a další pracovníky poštovní přepravy. Pošta o tom informovala úřad práce, výpovědi pro nadbytečnost pracovníkům doručí v prosinci. Co je znepokojující a s čím KSČM ani OS ČMS nemůže souhlasit, to je záměr do roku 2025 zrušit 7000 pracovních míst.

Dnes Česká pošta provozuje 3200 vlastních nebo partnerských poboček. Jejich dostupnost pro občany i obce se snížila. KSČM to není lhostejné. Loni vykázala pošta ztrátu 363 milionů korun. Jestliže do roku 2021 se chce podnik vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun a zvýšit tržby o desetinu ze stávajících 18,8 miliardy Kč, nesmí to být za cenu propuštění celkem téměř 10 tisíc zaměstnanců. Je třeba ostře protestovat proti chystanému propouštění u České pošty.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska