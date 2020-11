Očkování proti COVID-19: už není čas postávat!

Epidemie koronaviru nezpomaluje. Není tak jisté, zda se skutečně od pondělí přesuneme v protiepidemickém systému PES do mírnějšího třetího stupně. To by znamenalo toužebně očekávané otevření obchodů, restaurací a služeb, i když s řadou omezení. Situace je tedy i nadále velmi riziková. Stát nyní chystá dobrovolné testování pomocí antigenních testů, které začátkem prosince nabídne nejdříve učitelům a o 14 dní později i dalším zájemcům. Chce tím co nejvíce oddálit a zpomalit nástup třetí vlny pandemie nemoci COVID-19. Srovnání Ag testů s metodou PCR ukázalo, že jsou pro širší použití vhodné. Výhodou je i jejich cena a rychlost zjištění výsledku. Odhalí zejména lidi, kteří mají živý virus a mohou nakazit ostatní. U takových dosahuje účinnosti až 90 procent. V současné situaci se ale všichni odborníci shodují, že jedině vakcína nás může vyvést z nepříznivé situace a vrátit nás k normálnímu životu. Očkování proto bude hrát rozhodující roli při ochraně zdraví a životů.

Prvním předpokladem je, že se lidé očkovat dají. Očkování bude samozřejmě dobrovolné. V tomto smyslu je připraven i příslušný zákon. Existuje reálná šance, že první dodávka vakcín k nám může dorazit na přelomu roku nebo v prvních týdnech 2021. Česká republika má zatím nasmlouvané tři miliony dávek od společnosti AstraZeneca a uvažuje se i o nákupu dvou milionů dávek od společnosti Pfizer. Vakcíny jsou dvoudávkové, proto by se jednalo o vakcinaci 2,5 milionu lidí. Aby ale došlo k ochraně celé populace a k ukončení epidemické situace, musí být proočkováno aspoň 70 procent obyvatelstva. Podle současné vakcinační strategie ministerstva zdravotnictví se v první řadě budou očkovat ohrožené skupiny obyvatelstva, zdravotníci a složky, které jsou pro chod státu nepostradatelné. Musí ale také fungovat ekonomika. Úkolem českého státu je proto zabezpečit dostatek vakcín a stanovit další kroky vakcinační strategie.

Podle průzkumů má zatím zájem o vakcinaci pouze asi jedna třetina dospělých Čechů. To není úplně příznivá zpráva. Když porovnáme komunikační kampaně ve Velké Británii, v Německu a u nás, je naše ministerstvo zdravotnictví značně pozadu. Na stránkách ministerstva nenajdeme informace pro širokou veřejnost o nových vakcínách a o naléhavosti očkování. Právě kvůli zoufalému nedostatku informací se následně šíří fake news na internetu. To významně snižuje důvěru v bezpečnost a účinnost vakcín.

Je také nutné vyřešit otázku jejich skladování a distribuce. Není dořešena ani otázka spolupráce praktických lékařů a organizace očkovacích center, aby bylo možné v co nejkratší době a za dodržení protiepidemických opatření očkovat. Řeší se rovněž systém úhrad vakcín a je nezbytné, aby byly pro zájemce zdarma. Na evropské úrovni bude nutné sledovat, hlásit a sdílet informace o případných nežádoucích účincích a o účinnosti jednotlivých očkovacích látek. Součástí sledování musí být vyšetření pacienta před očkováním a rozhodnutí, zda může být očkován, stejně jako je nezbytné sledování pacienta po vlastním očkování, po celou dobu musí mít možnost komunikovat s lékařem, sdělit mu případné komplikace a poradit se o dalším postupu. Nutný je i funkční, rychlý systém evidence případných nežádoucích účinků.

Epidemie trvá již dlouho a je jasné, že se s ní bez očkování nevypořádáme. Právě nyní je nejvyšší čas se na očkování připravit.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM