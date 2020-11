Dva přístupy

Zemřela Kamila Moučková. Měla požehnaný věk. Kvůli ní dokonce v televizi poněkud pozměnili program. Poprvé a naposled jsem ji viděl na pohřbu Viléma Nového, jejího otce. Dva naprosto politickým smýšlením rozdílní lidé.

Nový, předválečný i poválečný komunistický politik, válku prožívající v Anglii, šéfredaktor Rudého práva, vězeň z padesátých let, a znovu politik, tentokrát rehabilitovaný, pak známý z prapodivného vyjádření k smrti Jana Palacha a zase znovu politik a novinář. A proti němu jeho dcera Kamila. V mládí měla a později i neměla »pečlivě zametenou cestu«, pak vyrostla v rozhlasovou a televizní hvězdu. Někdy pomohlo, jindy ublížilo tátovo renomé. Prvním manželem byl herec komunista Miloš Willig, i ten pomáhal vytvářet její tehdejší zanícené politické přesvědčení. V šedesátém osmém byla už hlasatelkou Československé televize. Měla tu smůlu, dnes bychom asi řekli štěstí, že byla u mikrofonu v osudovém 21. srpnu a jako první ohlásila vstup vojsk a vysílala až do údajného příchodu »ruského komanda« do studia. Po krátkém čase musela z hlasatelny odejít a živit se jinak. Stala se chartistkou, a po Listopadu znovu, tentokrát už zapadající, televizní hvězdou. Prostě ani její život nebyl jednoduchý. Televize nejen kvůli ní však změnila předem tištěný program, ale také několikrát za sebou zveřejnila černobílé oznámení, jež se v poslední době dává při úmrtích kulturních velikánů, nebo nevelikánů, ale především havloidních umělců.

Ve stejné době a v přibližně stejném věku zemřela i jedna z nejvýznamnějších spisovatelek současnosti. Lékařka, jež zachránila mnoho životů, profesorka na naší nejstarší univerzitě. Valja Stýblová. V jeden čas také politička, i když pro přesvědčení, ne pro kariéru. I v tom byl mezi oběma ženami rozdíl. Napsala řadu knih, dostala mnohá ocenění, a to i v této polistopadové době, podle jejích románů byly natáčeny úspěšné filmy, děti rády četly, co pro ně vytvořila, a uzdravení děkovali jejímu skalpelu a týmu, který řídila. To slovo KSČ pro ni však bylo Kainovo znamení. Současní televizní tvůrci neodpouštějí. Neodhodila totiž červenou knížku, aby ji zároveň demonstrativně pošlapala. To přece nelze zapomenout. Proto jen krátká zpráva o jejím úmrtí proběhla v televizních informacích a žádné černě zobrazené oznámení nás nedoprovázelo ten den na obrazovce a ani její oceňovaný Skalpel, prosím se neobjevil v našich televizích namísto nějakého amerického krváku.

Jaroslav KOJZAR