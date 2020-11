Co člověk zjistí náhodou

Hledala jsem cosi v zápisech místopisné komise Rady hl. m. Prahy (zabývá se názvy veřejných prostranství) a našla úplně něco jiného – popis toho, jak bylo na komisi tlačeno, aby odklepla přejmenování náměstí Pod kaštany, což byla adresa ruského velvyslanectví, na náměstí Borise Němcova. Tahle kauza zajiskřila na počátku roku.

Na jednání místopisné komise 15. prosince 2019 se dostavil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a vedoucí oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí města. Komise vyslechla primátorův návrh na přejmenování náměstí. »Ve zdůvodnění návrhu pan primátor zejména zdůraznil pozitivní rysy osobnosti a politický odkaz ruského liberálního politika a jeho mezinárodní význam,« možno číst v zápise. Pak proběhla »dlouhá diskuse«, jež nevyústila do rozhodnutí, byla přerušena. V novém roce nátlak pokračoval. Na jednání 15. ledna 2020 se opět dostavil primátor s doprovodem. Dotazy na Hřiba nebyly, tudíž zasedání opustil. Vše bylo zřejmě dostatečně důrazně vysvětleno v materiálu, jenž byl členům rozeslán dopředu písemně. Po krátké diskusi přistoupila komise k hlasování: čtyři pro, nikdo proti, pět se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

To ovšem muselo Hřiba rozlítit, komise hatí jeho plány! Půlka ledna, v únoru se má náměstí slavnostně přejmenovat i za účasti Němcovovy dcery, a komise vzdoruje? Ačkoli se její příští jednání mělo konat podle plánu 19. února, svoláno bylo mimořádně již na pátého. Zde členové dostáli své profesionalitě, diskutovali totiž o smyslu své činnosti a »byly vysloveny názory na odbornou a politickou roli komise, resp. na vyváženost těchto rolí v případech, kdy pojmenování nebo přejmenování veřejného prostranství má explicitní význam«. Když přistoupili k hlasování, vyjádřili se diplomaticky, že... »místopisná komise neshledala technickou, administrativní či organizační překážku k přejmenování stávajícího náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova« – pro osm, proti nikdo, zdržel se jeden. Všichni přítomní se shodli, že »přejmenování náměstí je v tomto případě výrazem politického přístupu, který je v kompetenci Rady hl. m. Prahy«. Punktum.

Rada pak 24. února během tří minut jednomyslně rozhodla o přejmenování a za tři dny už se mohla nová tabule za mediálního humbuku odhalovat. Nová uliční tabule a letenky pro Němcovovu dceru se zajisté nezačaly zajišťovat po odhlasování v radě. Vše tedy bylo promyšleno a naplánováno mnohem dříve a zabejčená místopisná komise jen stála v cestě. Hlavou pro-němcovovské kliky v Praze řízené ze zahraničí, jejímž cílem je provokovat, je primátor. Radní jsou s ním zajedno, servilně se připojil (v zápise) i Jiří Pospíšil.

Těší mě aspoň, že jedna Pražanka dotáhla do konce návrhy na přejmenování Tržiště na Malé Straně, kde sídlí Velvyslanectví USA. Navrhla pojmenování po Martinu Lutheru Kingovi. Komise to odmítla, vždyť jde o »prastarý« název. Ale i ty »kaštany« v Bubenči byly skoro sto let...

Monika HOŘENÍ