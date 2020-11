Gancovi s Netanjahuem došla trpělivost

V Izraeli sílí roztržka uvnitř vládní koalice. Pravicový izraelský premiér Benjamin Netanjahu proto ve čtvrtek znovu silácky pohrozil předčasnými volbami, pokud s ním jeho koaliční partner, aliance Modrá a bílá, nezačne spolupracovat.

Šéf této aliance Benny Ganc naopak obvinil kontroverzního dočasného premiéra, že nedodržuje koaliční dohodu. Dva Gancovi ministři ve čtvrtek navíc v médiích řekli, že formace Modrá a bílá zvažuje podpořit návrh na vyslovení nedůvěry vládě, který se chystá ve středu předložit v parlametnu opoziční lídr Jair Lapid. Informoval o tom deník The Times of Israel.

Benny Ganc. FOTO - Wikimedia commons

Nové volby by byly již čtvrtými parlamentními volbami v zemi za téměř dva roky. Podle Gance, který je ve vládě ministrem obrany s tím, že v polovině funkčního období vlády by měl Netanjahua na postu premiéra vystřídat, je to ale dosavadní premiér, kdo porušuje dohody a neumožňuje schválení rozpočtu z politických důvodů.

Podle koaliční dohody měl být schválen společný rozpočet na letošní i příští rok, Netanjahu ale posléze otočil a trvá na oddělených rozpočtech pro roky 2020 a 2021. Pokud se rozpočet nepodaří schválit do 23. prosince, budou se automaticky konat nové volby, které by tak byly zřejmě v březnu. Podle místních médií si podvodník Netanjahu nové volby přeje právě proto, aby nemusel křeslo premiéra za rok v listopadu předat Gancovi. V premiérském křesně chce za každou cenu zůstat až do smrti proto, že předpokládá, že tak spíš unikne odsouzení ve třech korupčních a autoritářských kauzách, do kterých je zapleten. Je prvním izraelským premiérem souzeným při výkonu funkce.

Nové volby hrozily Izraeli kvůli neschválení rozpočtu už v srpnu, tehdy ale parlament na poslední chvíli schválil prodloužení lhůty pro dosažení dohody o státním rozpočtu. Lhůtu ze současných 100 dnů od vytvoření vlády prodloužil parlament o dalších 120 dnů.

Také Ganc už v úterý izraelské televizi řekl, že je pro volby, pokud bude Netanjahu »pokračovat v upřednostňování svých zájmů před zájmy ostatních«. Podle průzkumu veřejného mínění zveřejněného ve středu by v případě nových voleb z jejich konání 44 % Izraelců vinilo Netanjahua a jen 16 % by vinu přikládalo Gancovi. Asi třetina Izraelců dává stejnou vinu oběma.

Koaliční roztržku umocnilo také Gancovo oznámení z minulého týdne, že vytvoří vládní výbor pro vyšetřování korupční kauzy kolem nákupu ponorek a válečných lodí pro izraelské námořnictvo od německé firmy Thyssenkrupp. V kauze je obviněno několik blízkých spolupracovníků Netanjahua i vysokých armádních důstojníků. Premiér v tomto »Případu 3000« výjimečně figuruje jen jako svědek.

Lapid v pondělí prohlásil, že předloží v parlamentu návrh, který by znamenal rozpuštění parlamentu. »Z této vlády nevzejde nic dobrého… Nepracují pro národ Izraele, ale jen pro sebe,« uvedl Lapid. »Netanjahu chce volby v červnu, hraje o čas. Ale není důvod, abychom mu je umožnili v čase, který je pro něj výhodný,« dodal.

Vražda íránského jaderného fyzika

Prominentní íránský nukleární fyzik Mohsen Fachrízádeh podlehl v nemocnici zraněním, která utrpěl při útoku nedaleko Teheránu. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve své reakci na Twitteru naznačil, že je za útokem Izrael.

»Zdravotnickému týmu se ho bohužel nepodařilo přivést zpět k životu a tento manager a vědec se před několika minutami stal mučedníkem,« oznámila íránská státní média, která citovala prohlášení ministerstva obrany. V prohlášení se o Fachrízádehovi hovoří jako o šéfovi organizace pro výzkum a inovace ministerstva obrany.

Na Fachrízádeha v jednom ze svých vystoupení o íránském jaderném programu upozornil v roce 2018 právě Netanjahu. »Toto jméno si zapamatujte,« poznamenal přede dvěma lety Netanjahu. Izraeli se připisují vraždy několika íránských jaderných odborníků, k útoku se Netanjahuův úřad zatím nevyjádřil.

»Teroristé zavraždili významného íránského vědce. Fakta svědčí o roli Izraele a poukazují na pachatele a jejich zoufalé válečné štvaní. Írán vyzývá svět a zejména Evropskou unii, aby ukončila trestuhodnou politiku dvojího metru a odsoudila tento čin státního terorismu,« napsal Zaríf.

Útok na auto s Fachrízádehem a jeho ochrankou byl spáchán ve městě Ábsard, východně od Teheránu. Svědci nejprve slyšeli výbuch a pak střelbu. Kromě Fachrízádeha byli zraněni i jeho strážci a všichni byli převezeni do nemocnice. Na sociálních sítích se objevily snímky nissanu s prostříleným čelním sklem a také krvavé skvrny v jeho okolí.

Velitel íránských revolučních gard sdělil, že Írán v minulosti vraždy svých jaderných odborníků pomstil a udělá to i nyní. Poradce íránského duchovního vůdce Hosejn Dehkání, který chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách, naznačil spojitost s Izraelem a také s USA. »Sionisté se snaží v posledních dnech politického života svého spojence zvýšit tlak na Írán a zahájit otevřenou válku. Vrhneme se na vrahy tohoto mučedníka jako blesk a přinutíme je jejich činu litovat,« sdělil Dehkání.

Pentagon na zprávu o útoku nereagoval, ale izraelský tisk v minulých dnech upozornil, že se izraelská armáda připravuje na možnost, že Trump před svým lednovým odchodem z úřadu nařídí útok na Írán. Mezi izraelským vedením podle tisku převládá názor, že poslední týdny Trumpova úřadováním budou »velmi citlivé« období. Ostatně už v lednu americká armáda v Bagdádu zabila s pomocí dronu velitele zahraničích oddílů íránských revolučních gard Kásema Solejmáního, což vyvolalo velké napětí také v Iráku.

A v roce 2008 podle ČTK přímo na Fachrízádeha USA uvalily sankce…

(rom)