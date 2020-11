S knihou Nové příběhy pejska a kočičky

Heidi se proměnila v kočičku

Zpěvačka a moderátorka Heidi Janků (58) se vrátila do dětství. Namluvila postavu kočičky pro audioknihu Nové příběhy pejska a kočičky. »Pejsek a kočička jsou moje dětství. Byla to má nejoblíbenější dětská knížka, což asi pro celou mou generaci. Hrozně ráda jsem si v ní listovala a četla. Moc se mi líbil sloh, jakým je napsaná a byla jsem nadšená z kreseb. Byly jednoduché, a proto jsem měla pocit, že bych to tak, jak to namaloval pan Čapek, namalovala i já i když mi jinak malování moc nešlo,« vzpomíná Heidi.

A tak se na několik hodin stala mňoukající kočičkou. »Potěšilo mě, že jsem byla oslovena, abych namluvila kočičku do audioknihy nových příběhů pejska a kočičky. Vrátila jsem se tak do dětství. A moc se mi líbí i nové ilustrace, které jsou barevné, plastické a oproti těm původním velmi složité. Doba se změnila a dnes musí děti u knížky zaujmout i kresby a myslím, že nová podoba pejska a kočičky tento účel splňuje,« usmívala se Heidi, která čte kočičku vyšším hláskem a nezapomíná se protahovat, kroutit či vrnět.

»Doufám, že knížka Nové příběhy pejska a kočičky bude mít na děti stejně pozitivní vliv jako Povídání o pejskovi a kočičce mělo vliv nejen na mě, ale i na několik generací čtenářů. Snad si děti v knížce budou rády listovat, prohlížet krásné obrázky a přemýšlet o příhodách, které pejsek s kočičkou prožívá, tak jako jsem to před lety dělala já, a že na knížku budou také tak hezky vzpomínat jako na ni dodnes vzpomínám já,« dodala Heidi.

Se sadou nových CD

Kočiččina nerozlučného kamaráda pejska načetl imitátor Libor Petrů a s kočičkou Heidi si ve studiu skvěle notoval. »S Heidi se znám řadu let, dokonce jsem pro ni složil písničku a před pár lety jsme spolu nazpívali duet na mé cédéčko,« prozradil Petrů. Audiokniha Nové příběhy pejska a kočičky vyšla tento týden na třech samostatně prodejných CD. Na každém je pět příběhů.

Zároveň s audioknihou vyšly i tři písničková CD Nové písničky pejska a kočičky 1, 2, 3, na kterých jsou nejen písničky o našich roztomilých čtyřnohých kamarádech, které zpívají Heidi Janků, Pavel Novák, Nicol Lenertová, Libor Petrů, Petra Zámečníková, Kateřina Brožová, Robert N., Eva Hurychová, Jarek Šimek, Eva Borská, Veronika Valchářová, Martin France, Zuzana Dubnová, Jana Nagyová, »moravský Gott« Josef Bouda, Vlasta Koudelová, Petra Pudová a řada dalších.

Úprava pro moderní věk

Podkladem pro nová CD bylo volné pokračování kultovní knihy Josefa Čapka z pera autorské dvojice Miroslav Graclík a Václav Nekvapil. »Kniha Josefa Čapka pro nás byla výchozím bodem a inspirací, zejména slohovou. Má specifický jazyk, který je dětem blízký a my jsme se snažili jej zachovat v jeho původní podobě. I příběhy zůstaly podobné, děti i jejich rodiče v nich najdou zábavu, dobrodružství i poučení. Zápletky i prostředí jsme museli modifikovat a upravit pro náš moderní věk, ale poselství pohádek zůstává stále stejné,« řekl jeden z autorů edukační knihy Václav Nekvapil.

Kromě nových příběhů jsou nové i ilustrace. »Chtěli jsme dětem vyjít vstříc bohatě ilustrovanou knihou, která zaujme jak barvami, tak řemeslným zpracováním. Inspirací pro to nám byl Zdeněk Miler a jeho grafické ztvárnění Krtečka,« uvedl k ilustracím druhý autor knihy Miroslav Graclík.

