Ilustrační FOTO - Pixabay

Vánoční polévky

Nejen rybí polévka patří k vánoční tradici. Leckde na štědrovečerní stůl podávají česnečku, hrachovou či čočkovou polévku, nebo jen čistý rybí vývar, do kterého zavařují jemně pokrájenou kořenovou zeleninu, či ho zahušťují jíškou a přidávají rozšlehaná vejce. Ba i staročeská couračka (poctivá zelňačka) bývá v některých rodinách na štědrovečerním stole.

Kde začít… Tak třeba vánoční česnečka. Tu babičky připravovaly z čistého masového vývaru. Přidejte špetku čerstvě mletého pepře, na másle osmažené kostičky bílého chleba (ten přidávaly až na talíř) a do vývaru těsně před podáváním přidaly jemně utřený, nebo prolisovaný česnek. Dochuťte jemně pokrájenou petrželkou.

Hrachová polévka s badyánem. Hrachovka (ale i čočková polévka) patřila ke štědrovečerní večeři. Leckde i dnes patří. U nás doma ji vaříme počátkem prosince, protože na Vánoce (ovšem nejen na Vánoce) máme rádi rybí polévku. Rozehřejte v kastrolu tři lžíce másla, přidejte dvě velké jemně pokrájené bílé cibule, kousek podrceného badyánu a velký prolisovaný stroužek česneku. Krátce poduste (dvě tři minuty), podle receptu babiček přidejte hrnek jemně nastrouhané mrkve a dva hrnky předem uvařeného hrachu. Zalijte masovým nebo zeleninovým vývarem (1000 ml). Vařte asi 20 minut. Vše rozmixujte, dochuťte a podávejte s nasucho opečenými plátky bílého chleba. Výborné a chutné. Některé babičky polévku zahustily lehce vyšlehaným hrnkem smetany.

Ilustrační FOTO - Pixabay

A pojďme na rybí polévky. Každá rodina má na jejich přípravu vlastní recept, ale jsou i tací, kteří ji nevaří, protože… Proč vlastně? Její příprava totiž není složitá, jen se musí udělat pořádně. Aby byla opravdu dobrá, potřebujete k tomu několik rybích hlav, kvalitní vnitřnosti (jikry a mlíčí) a také ploutve, ocas a všechny odřezky z kapra, tedy to, co obvykle vyhazujete. Z hlavy kapra odstraňte oči a žábry! V zásadě by mělo platit – jedna rybí hlava na jednoho strávníka. Potom je polévka perfektní. Jikry a mlíčí vařte zvlášť v osolené nebo okyselené vodě, aby se nerozpadly. Přidejte je až do hotové polévky.

Než začnete vařit, dejte vnitřnosti do studené vody. Vše, co bude plavat na hladině, vyhoďte! Jednoduchá »babská« rada. Rybu, kterou vaříte pro polévku, vkládejte vždy do studené vody. Mělo by jí být tolik, abyste ji nemuseli během vaření dolévat. Pokud se vyvaří, dolévejte jen vroucí vodu, nikdy ne studenou! Sůl a ostatní přísady (pár kuliček pepře a nového koření a také kořenovou zeleninu a též několik oloupaných, na čtvrtky pokrájených cibulí) přidejte do vody současně s rybou. Hotový vývar přeceďte, aby v něm nebyly drobné kůstky. Maso pečlivě z kostí oberte, uvařenou cibuli vyhoďte, kořenovou zeleninu můžete použít, ale raději ji vyhoďte také. Použijte novou, znovu uvařenou. Pokrájenou na malé kostičky ji podobně jako naše maminky a babičky osmažte na másle, zapomeňte však na cibuli! Osmažená cibule by zkazila chuť polévky!

Připravenou zeleninu přidejte do čistého (tedy – přecezeného) vývaru. Připravte si na pánvi trochu máslové jíšky, zřeďte ji studenou vodou a nalijte do vývaru. Jíšku nechte několik minut přejít varem, nakonec přidejte vnitřnosti a maso z obraných hlav a kostí. Špetka muškátového květu k dochucení neuškodí… Ba naopak!

Předchozí recept na rybí polévku, to je klasika, která nemá chybu. Jihočeská rybí polévka vás svojí chutí také může překvapit. Ale ani při její přípravě vám nebude stačit jedna kapří hlava a vnitřnosti z jednoho kapra. Na hrubém struhadle nastrouhejte hrnek celeru, půl hrnku kořene petržele, půl hrnku mrkve. Kořenovou zeleninu prudce osmažte na másle a zalijte 1500 ml horké vody. Přidejte hrst předvařeného hrachu, několik kuliček pepře, pět a více kapřích hlav a odřezků z ryb a vařte asi 30 minut. Polévku přeceďte, maso z hlav a z odřezků ryb oberte. Zahustěte ji světlou jíškou. Přeceďte ji, přidejte pokrájené vnitřnosti, kousek čerstvého zázvoru a ještě dvacet minut vařte.

Krémová rybí polévka dobře vypadá a také dobře chutná. Babičky ji uměly skvěle připravit. Do 1500 ml studené vody dejte rybí hlavy a odřezky z ryb (asi 1000 g), sůl, bobkový list, několik kuliček pepře a nového koření, 200 g kořenové zeleniny a vařte zhruba 30 minut. Připravte si máslovou jíšku a přidejte ji do vývaru, vařte ještě dalších 20 minut. Potom polévku přeceďte, maso z kostí a hlav oberte, přidejte k němu v mléce namočenou housku, jeden žloutek z uvařeného vejce a vše umelte v masovém strojku. Přidejte do čistého vývaru a zjemněte 120 ml smetany ke šlehání. To nemá chybu! A babičky to věděly…

(jan)