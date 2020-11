S kolegy z formace ABBA STARS

Genny už dávno není jen Dítě RáJe

Nestárnoucí pořád ještě teenagerka (i když už dlouho, řečeno s klasičkou z Kameňáku 4), Ćechoitalka Genny Ciatti, vešla do povědomí jako muzikálová zpěvačka, ale její aktivity se mezitím rozrostly z muzikálů (Mamma Mia, Děti RáJe, Aida, Cesta kolem světa za 80 dní) či muzikálových pohádek (Kapka medu pro Verunku) na další obory zábavní branže. A ve zpěvu je dnes její jméno spojeno hlavně s respektovaným projektem ABBA STARS, s nímž už projela i většinu Evropy, včetně »domovského« Švédska. K tomu se v koronavirové době stala div ne zahradnicí a malířkou, no prostě šikulka, která se neztratí ani v divokých časech.

Jak se daří vašemu ABBA projektu? Myslím dlouhodobě, bez ohledu na současnou situaci?

Dlouhodobě se nám daří parádně! Před pandemií COVID-19 jsme měli naplánované velké turné u nás i na Slovensku a další koncerty po celé Evropě, tak jen doufám, že se co nejdříve vrátíme zpět do akce. Všem už nám to moc chybí! Zatím plánujeme alespoň živé vysílání, kde si i zazpíváme, tak se můžete připojit a na cokoli se zeptat už 11. prosince na mém Instagramu.

Kolik je vlastně v ČR ABBA revivalů?

Víte, že ani nevím (úsměv)? Plesových a zábavových kapel, co hrají hity formace ABBA v kostýmech, je docela hodně, ale z těch větších, co jezdí i do zahraničí, jsme myslím jen tři.

A jak se pozná, který je nejlepší? I když za sebe nepochybuju, že díky Genny Ciatti právě ten váš!

Děkuji. Samozřejmě, že ten náš (smích). Ale mimo srandu, aby byl revival nejlepší, musí se snažit být maximálně úspěšný a žádaný. V dnešní době je to hodně o reklamě a sociálních sítích a mimo to musí mít dobré hudebníky. Bohužel jsem už párkrát zažila revivaly, a teď nemluvím pouze o těch »ABBA«, které šetřily na kostýmech, zpěvačky byly na pódiu prkenné, neuměly moc dobře zpívat, nebo dokonce zpívaly na playback. Spousta lidí nemá tak dobrý hudební sluch, ale ti, co mají, se mnou určitě souhlasí, že tohle všechno umět je jeden z hlavních aspektů, aby byla kapela nejlepší! Nejen u nás, ale hlavně v zahraničí vidím, jak je to důležité. Tam by nás s playbackem hnali!

K tomu samozřejmě patří dobré kostýmy, kvalitní aranžmá, show, celá produkce a aby byla kapela sehraná.

Když už jsme nakousli téma, které se prostě v téhle době nedá pominout, ani kdybychom se na hlavu stavěli, co všechno se z vaší práce kvůli pandemii COVID-19 odkládá? Nějakou muzikálovou pohádku v Praze tuším U Hasičů jste stihli, ne?

U Hasičů už jsme představení bohužel odehrát nestihli, ale v létě jsem dostala nádhernou nabídku naskočit do všech pohádek zájezdového divadelního souboru Liduščino divadlo, které už úspěšně hraje 25 let. V pohádkách pro nejmenší jsem ještě nehrála, tak to pro mě byla velká výzva! Kolikrát nebyl ani čas moc zkoušet, když jsem měla mít např. čtyři premiéry za týden, ale kolegové byli naprosto úžasní, se vším mi pomohli, i Jarka Stránská, za kterou jsem do divadla nastoupila, mě spolu s vedoucí souboru Lidunkou zaškolily - co kde hraju, jaké postavy, převleky, přestavby, dostala jsem scénáře, videa a jelo se hrát.

Mám se ještě hodně co učit a mrzí mě, že jsem si některá představení kvůli pandemii ani nezahrála, ale ty, co jsme stihli, jsem si náramně užila! Děti jsou snad nejnáročnější publikum, ale zároveň velmi vděčné, když se dobře baví. Doufám, že jsem to kolegům moc nepokazila a už se těším, až budeme moci zase hrát!

Do povědomí jste se dostala zejména díky Dětem RáJe, které jste jako jedna z mála aktérů původní pražské verze hrála i v brněnském nastudování. Letos v dubnu se měl tenhle úžasný projekt vrátit do Prahy, ale místo GoJa Music Hall do jedinečného prostoru Kongresového centra (KCP), jaké všechny změny tam měly být a dočkáme se příští rok?

Já věřím, že ano! Respektive v plánu to je, zatím ale nikdo neumí s jistotou říct, kdy se vrátíme na divadelní prkna. Na jaře se chystal velký comeback do Prahy. Bylo v plánu představení posílit o několik tanečníků a celkově ho přizpůsobit prostoru. Kvůli koronaviru však musela být premiéra přeložena z jara na podzim a teď se musela opět odložit. S termíny čekáme, jak se bude situace nadále vyvíjet… Já doufám, že si zahrajeme co nejdříve. Po 11 letech hraní stejné role mě to pořád nepřestalo bavit a vzhledem k mé výšce a dětskému vzhledu mi to snad diváci ještě nějakou dobu uvěří, že je mi 18 (smích).

Nedostala jste už náhodou taky nabídku do show Tvoje tvář má známý hlas? Dá se tam nějak proniknout? Přece jen je to ojedinělá reklama pro každého umělce a nutno ocenit, že tvůrci této reality show se nevyhýbají ani relativně neznámým jménům…

Zatím ne, ale kdyby přišla, určitě bych neodmítla. Celý koncept tohoto pořadu je úžasný. Rozhodně to není lehké a měla bych k tomu obrovský respekt, ale moc by mě to bavilo. Tak uvidíme příští rok.

Ocitla jste se ale v epizodních rolích i v pár seriálech, za sebe si vzpomínám hlavně na Gympl s (r)učením omezeným a Ordinaci v Růžové zahradě 2, to by také v současné nelehké době mohl být při stálejší nabídce slušný způsob, jak překlenout nedostatek výdělků…? Na který počin z tohoto ranku vzpomínáte nejraději?

Ráda vzpomínám na každou roli, kterou jsem měla možnost ztvárnit. Nedávno jsem si např. zahrála v pořadu Pětka z garáže, kde byl moc fajn tým lidí. Jinak ale aktuálně v žádném seriálu dlouhodobou roli nemám. Musí to teď být dost náročné i pro produkce, protože nás herců je mnohem víc než rolí, tak uvidíme.

Známá jste i jako televizní moderátorka Relaxu, moderujete i různé plesy a podobné akce, rýsuje se něco v tomto směru?

Po několika letech se v říjnu obnovil i TV pořad FESŤÁK, který tentokrát moderuji nově s Magdalénou Wronkovou. S Majdou jsme si parádně sedly a baví nás to, ale stihly jsme natočit pouze čtyři díly. Pak se ve štábu objevil párkrát COVID a produkce se pro jistotu rozhodla natáčení přesunout až na leden. Máte se ale na co těšit! Spousta parádních rozhovorů a muziky.

A nejen kvůli moderování chystáme focení s Honzou Kvardou, kde mi styling bude dělat asi Radek Fišer. Na to se moc těším já!

Pokud by se situace neuklidnila, uvažovala jste o nějaké náhradní profesi? Tedy kromě profese hudební pedagožky, která však taky může být složitější, když zpívání je prý nebezpečná zbraň…

Ano, již pár let vyučuji zpěv v dramatickém kroužku MŮZY pro produkci Pixa-pro, v létě pořádáme s dětmi i krásný muzikálový tábor. Občas tam zažíváme super crazy chvíle. Např. když nám děti začnou vyvolávat duchy a pak musíme uklidňovat skoro 90 dětí! Ale jsou to miláčci a dříči.

Od října jsme se přestěhovali do Hudebního divadla Karlín, kde jsem začala vyučovat i sólový zpěv, ale po chvíli přišel zákaz. Teď už můžeme konečně zase učit, ale přiznám se, že náhradní zaměstnání jsem zatím neřešila. Bavila by mě práce make up artist, ale tatínek bohužel vážně onemocněl (ne na COVID) a vše šlo pro mě stranou. Před pár dny nám ho po třech měsících propustili do domácí péče, ale jelikož bydlí rodiče v Opavě a je to skutečně náročná 24hodinová péče, kterou by maminka sama nezvládla, tak jsem využila situace, že teď nemám moc práce a odstěhovala se na nějakou dobu zpátky k rodičům a staráme se o tatínka spolu. Až (a pokud) se situace rozvolní, uvidíme, co dál. Ale smekám před všemi zdravotníky i lidmi, co šli v koronavirové době pomáhat do nemocnic, protože teď už vím, jak náročné je pečovat o nemocné lidi.

No aspoň, že se vám daří v partnerské rovině. Stále šťastně zamilovaná, jak zvládá váš přítel konkurenci v podobě stovek párů bot a botiček, resp. lodiček? Ještě pořád to dává?

Popravdě se sama divím, že ještě neutekl (smích). Když jsem se k němu stěhovala, tak mi pořídil nový botník a zároveň protřídil mých cca 350 párů na asi 230. Některé už byly dost hrozné, ale nemám to srdce je sama vyhodit. Někdo vzpomíná na akce a místa podle fotek, mně stačí kouknout na boty (úsměv). Tak mi po nich bylo smutno, že mi nakonec na dovolené koupil nějaké nové. Asi mě fakt miluje (zasněně).

A jaké jsou vaše společné dlouhodobé plány? Oblíbila si vaše polovička vaše italské kořeny a Itálii? Nemyslím tu vztahovou…

Zatím moji náturu zvládá nejlíp ze všech. Má to se mnou těžký, ale každý máme své. Před koronavirem jsme se doma dost míjeli, jelikož jsme oba pracovně velmi zaneprázdněni. Trošku jsem se bála, jak nám to bude fungovat, když jsem teď najednou skoro pořád doma a ani přítel nejezdí na dlouhé pracovní cesty, ale kupodivu to funguje!

A budoucnost, tu plánujeme společnou (úsměv). Kuba má krásného velkého psa ridgebacka, k němu jsme si pořídili kocourka, a tak si spokojeně žijeme. Ale hlavně, aby mohl vztah fungovat, je pro nás pro oba důležitá komunikace - a ta funguje také. Nejvíc si vážím toho, že si umíme říct všechno narovinu, hned to probereme, »vyměníme si názory« (smích) a za chvíli jsme zase v pohodě. Rodinu má naprosto úžasnou, i s mojí rodinou Kuba skvěle vychází, tak snad nám to tak vydrží.

Roman JANOUCH

FOTO – archiv G. CIATTI