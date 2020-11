Ilustrační FOTO - Pixabay

Svaz obchodu vítá uvolnění od čtvrtka, kritizuje nepředvídatelnost

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá rozhodnutí vlády o uvolnění podnikání od čtvrtka. Obchodníci se tak budou moci připravit na druhý adventní víkend a zbytek předvánočního období. Kroky vlády by podle něj měly být ale předvídatelné, postaveném na fungujícím modelu protiepidemického systému (PES). ČTK to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Vláda na mimořádném jednání rozhodla, že epidemická situace umožňuje v pětistupňovém systému PES změnu ze čtvrtého na mírnější třetí stupeň. Od čtvrtka se tak budou moci znovu otevřít všechny obchody a nákupní centa, fungovat budou smět také služby či ubytovací zařízení pro rekreační účely. Gastronomické podniky budou smět fungovat mezi 06:00 a 22:00, svou kapacitu budou moci naplnit maximálně na polovinu.

Možnost obnovení provozu před druhým adventním víkendem může podle Prouzy pomoci smazat část ztrát s posledních měsíců. Platí to podle něj hlavně pro malé obchody, které byly nespravedlivě a bez rozumného zdůvodnění dlouho zavřené.

"Všechny obchody, restaurace i hotely se na rozvolnění opatření připravovaly již od pondělka, čtvrteční opatření by tedy mělo proběhnout hladce, a opět potvrdíme, že obchody ani restaurace nejsou a nebudou zásadním zdrojem šíření koronaviru," řekl dále Prouza.

Vláda by podle něj neměla zapomenout na kompenzace pro podnikatele. Poučit by se měla v okolních státech, kde má podle Prouzy na pomoc nárok každý, koho krize významně zasáhla. Jasný a spravedlivý systém podpory podle něj v tuzemsku chybí.

Prouza ocenil vytvoření systému PES. Nastavuje podle něj jistá očekávání. Je ale vázán na platnost nouzového stavu, v mnoha případech je nekonkrétní, zavádí i nesmyslná opatření. Prouza se vzhledem k těmto skutečnostem obává toho, že ještě před Vánocemi bude panovat opět nejistota ohledně dalšího vývoje situace. Nouzový stav platí zatím do 12. prosince. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bude vláda Sněmovnu žádat o jeho prodloužení do konce roku. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

(čtk)