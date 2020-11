Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti COVID-19 budou dvě vakcíny

Očkování proti nemoci COVID-19 jednou z vakcín, která má náročnější skladování, bude hromadné. Větší skupiny by se mohly nechat naočkovat ve státních nemocnicích.

Praktičtí lékaři použijí jinou látku, kterou není nutné uchovávat ve speciálních podmínkách, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nepředpokládá, že by si lidé mohli vybírat, kterou z vakcín se chtějí nechat očkovat. Jako první by očkování měli dostat pacienti s určitými nemocemi, senioři a zdravotníci z krizového provozu.

Ministr zmínil dvě vakcíny. Jedna z nich se dá distribuovat za běžných podmínek, druhá potřebuje speciální chladové podmínky. Ty zajistí dodavatel. Látka by se měla využít při hromadném očkování, a to třeba skupin zdravotníků. Mohly by ho mít na starost nemocnice, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví, popsal Blatný. Druhou látkou by očkovali praktici. Podle ministra se na to už začínají připravovat.

»Zjednodušující je to, že v prvních měsících nepřijdou miliony dávek, ale desítky, možná stovky tisíc,« uvedl Blatný. Podle něj manuál určí, kdo první látku dostane. Měli by to být pacienti s určitými onemocněními, u kterých hrozí horší průběh nemoci COVID-19, ale i starší lidé a zdravotníci. »Úplně nejdřív jsou to závažně nemocní, zejména staří lidé. A zdravotníci, kteří zajišťují krizovou péči,« řekl Blatný. Následovat by měli ostatní zdravotníci, praktici. Ministr zmínil pak také učitele.

Podle Blatného je podstatné, aby očkovací látky byly srovnatelné. Lidem by tak mělo být lhostejné, jakou vakcínu dostanou, míní ministr. »Nepředpokládám, že bude možno, aby si každý vybral, kterou vakcínu chce. Neumím si představit, na základě čeho by si vybíral. U lékaře si také nemůžete vybrat lék. Dostanete ten, který je potřeba, který je adekvátní,« dodal Blatný.

(ng)