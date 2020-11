Chaotici, restrikce a společnost

S postupujícím bojem proti šíření koronaviru, se stávajícími restrikcemi, jež ovlivňují životy lidí a chod celé společnosti, začíná mnoho lidí pociťovat napětí, které můžeme definovat jako naštvanost. Toto naštvání lidí na restrikce je způsobeno hlavně tím, jak samotné zákazy dodržuje politická elita, která je nařizuje. Jak asi reagují lidé, když jim politici hlásají, že mají nosit roušku, aby posléze tento zákaz porušili?

Když si lidé nemohou dojít ani na pověstné »jedno« pivko do jejich oblíbené restaurace a někteří politici si na něj vesele jdou? Občané musí být nepochybně naštvaní a co více: nedodržování restrikcí ze strany politické elity vede k tomu, že se omezení přestanou dodržovat a nikdo si z nich nebude dělat moc těžkou hlavu. Aby omezení byla řádně dodržována, musí je nejprve dodržovat politická elita. Jinak to celé vypadá, že boj proti šíření koronaviru nebere vážně a nahrává různým konspiračním teoriím ve smyslu – oni nám chtějí omezit osobní svobodu, chtějí, abychom jim byli plně podřízeni, koronavirus je součástí plánu na ovládnutí světa mocenskou světovou elitou atd. Namísto toho, aby vláda hledala nějaká chytrá řešení, která mohou pomoci rozvolňování restrikcí, tak vytvořila kočkopsa, kdy na jednu stranu otevřela zvířecí salony, ale kadeřnictví nechala zavřená. Dokonce i vymyslela, že omezí počet nakupujících v supermarketech, ale již neuvážila, že mnoho lidí využívá MHD, kde se lidé často na sebe mačkají hlava nehlava.

Jak vládu v boji proti šíření koronaviru podporuji, tak těmito novými pravidly naprosto přestřelila a působí značně chaoticky. Nevím, zda si vždy k takovým výmyslům nechává udělat analýzu dopadů regulací (RIA), ale moc to na to nevypadá. Jinak by totiž ti, kdo danou věc vymysleli, zjistili, že tato rozhodnutí mají většinou negativní dopady do společnosti. Pojďme se na některá podívat a rozebrat si je.

1. Každý zákazník musí mít pro sebe 15 m². Krásná to představa. Venku se budou tvořit fronty, kde budou pobíhat pracovníci ostrahy a říkat, kdo jak má stát. Jaký je rozdíl mezi tím, že se lidé shlukují uvnitř, nebo venku? Žádný, jen s tím rozdílem, že jste aspoň na čerstvém vzduchu, ale virus si nevybírá, zda se bude šířit venku, nebo uvnitř. Toto opatření už ničemu nepomůže. Mnohem jednodušší by bylo, kdyby se u vchodu kontrolovaly pouze roušky a povinně by si všichni museli dezinfikovat ruce. Tato regulace bude mít negativní dopady i v tom, že lidé začnou být agresivní, protože přijdou o akční věci, které jim vykoupí lidé před nimi. Lze tedy tvrdit, že v tomto případě je toto opatření diskriminační, byť prvotním úmyslem je zamezení sociálního kontaktu. Na jaře se osvědčila změna otevírací doby, kdy ranní dvě hodiny byly určeny pro seniory. Stejně bych to zavedl i nyní s tím, že odpoledne by senioři na nákup nemohli, protože nastane větší fluktuace lidí, kteří jedou z práce. Ochránili bychom tak nejzranitelnější skupinu obyvatel.

2. Mohou otevřít také salony pro psy a kočky. Očividně jsou mazlíčci postaveni výše než člověk. Namísto toho, aby se otevřela kadeřnictví a holičství, tak otevíráme to samé pro zvířecí mazlíčky. Tohle mělo být otevřeno až jako poslední, případně souběžně se salony pro občany. Takto nastavená regulace je výsměch lidem. Nemohu si pomoct, ale asi zde opět zapracovala nějaká lobby.

3. Zamýšlel se také někdo nad tím, že se blíží zima a lidé potřebují na sebe zimní oblečení, boty, vybavení pro děti? Představte si následující příklad: máte malé dítě, které potřebuje oblečení na zimu. Kde ho seženete, když na e-shopu je jeho velikost beznadějně vyprodaná? Maximálně si ho můžete doma ušít, pokud to umíte. Zde měla vláda uvažovat o tom, že by se otevřely aspoň obchody pro maminky a malé děti, případně obuv pro všechny. V tuto chvíli by vláda měla přestat vymýšlet »blbosti«, které nikam nevedou, a spíš ještě více deprimují občany a jsou vodou na mlýn pravicové opozici, která tvrdí, že se čím dál více omezuje osobní svoboda. Restrikcí je ve společnosti více než dost a lidé jich už mají plné zuby. Nehledě na to, že ani pořádně nevědí, co platí a co nikoliv. Chápu, že se musí bojovat proti šíření viru, ale než zavedeme nějaká opatření, tak je vždy nutné říci si to b), tedy jaké dopady daná věc bude mít do společnosti a jak bude společnost na přijatá opatření reagovat.

A na závěr jedna douška: když už si teda odstojíte frontu před obchodem, kde na vás čeká úžasných 15 metrů prostoru, tak se poté nahrnete do MHD, vlaku atd., kde se na sebe lísáte systémem tělo na tělo a sedíte namačkaní vedle sebe. Takže pokud se nenakazíte v obchodě, tak riziko nákazy se zvyšuje v prostředcích hromadné dopravy. O tomhle odborníci zřejmě moc nepřemýšleli, protože značná většina z nich jezdí osobním automobilem.

(Psáno 18. 11. 2020)

Jan KLÁN