Uvolnění se dočkáme ve čtvrtek

Vláda jednomyslně rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření, země se ve čtvrtek přesune ze čtvrtého do třetího stupně rizika. S omezeními se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bude zrušeno omezení vycházení, znovu se bude moci prodávat i v neděli.

Blatný uvedl, že se naplnila podmínka sedmi dní země v jednom pásmu rizika. Odklad o čtyři dny podle Blatného budou moci podnikatelé využít k přípravě pro otevření. Ministr zopakoval, že ve vyšších stupních protiepidemického systému PES mají být opatření koordinována celostátně.

»Je dobře, že vláda bez rozmyslu nepodlehla tlakům na rychlé uvolňování opatření, protože ta čísla ještě nejsou úplně dobrá, zvláště v některých regionech. Uvolňovat se bude postupně a pomaličku se budeme moci nadechnout a začneme směřovat k normálnímu životu, i když někteří lidé se nechovají úplně odpovědně a mohou zmařit i úsilí ostatních, abychom se o Vánocích mohli setkávat v rodinách a s přáteli, i když v omezené míře,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Třetí stupeň

Index protiepidemického systému PES zůstal sedmý den v řadě na 57 bodech ze sta, což vládě umožnilo rozhodnout o přechodu ze současného čtvrtého na třetí stupeň epidemické pohotovosti.

Znamená to například znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane. Opatření budou dál platná pro celou zemi. Vyplývá to ze seznamu opatření pro jednotlivé stupně epidemické pohotovosti, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví.

»Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než číslo tři,« uvedl Blatný. Predikce, které má ministerstvo zdravotnictví, neumí odhadnout, jaký vliv budou mít na vývoj epidemie rozvolnění, která nastanou ve čtvrtek. »Rozvolnění samo o sobě pravděpodobně zastaví další pokles, může dojít i k určitým vlnkám i lehce nahoru,« řekl ministr. Podle Blatného bude na konci roku čas na to, aby se vyhodnotil současný protiepidemický systém PES a zda je potřeba v něm udělat nějaké změny.

Školy si ještě počkají

Rozvolnění se zatím nebude týkat škol. Ministerstvo školství oznámilo, že školy budou ode dneška fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému. Školy do třetího stupně opatření přejdou podle Blatného nejdříve od dalšího pondělí, tedy od 7. prosince. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude platit střídavá prezenční výuka po týdnech, do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině.

S výjimkou mateřských a speciálních škol bude uvnitř školských budov i nadále nutné nosit ochranu nosu a úst. Ministerstvo školství také pro třetí stupeň opatření doporučuje zachovat po celou dobu výuky stejné třídy na středních, vyšších odborných školách a konzervatořích. I nadále bude zakázán tělocvik a hudební výchova s výjimkou studia, kde jsou tyto předměty hlavním oborem.

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci od 7. prosince otevřít lekce do deseti lidí včetně učitele. Dosud byla možná jen výuka jeden na jednoho.

Jak ve službách?

Všechny služby budou moci obnovit provoz ve čtvrtek. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu. Po mimořádném jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Otevřít se budou moci kadeřnictví, kosmetické či masážní salony, fungovat bude moci znovu pedikúra a manikúra. Provoz smějí obnovit také tatérská a piercingová studia. Otevření se týká rovněž fotografických služeb.

Ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat. Lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách. Zákazníci budou povinni mít roušku či respirátor, pokud to služba dovoluje. Budou si ji moci sundat například na fotografování.

Dočkají se i sportovci

S přechodem země do třetího stupně protiepidemických opatření bude s omezeními uvolněno amatérské sportování. Nutností budou uvnitř roušky. Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale diváci se do ochozů nevrátí. Hrát se bude bez diváků do chvíle, kdy vláda rozhodne o přechodu do druhého stupně PES. I pak ale bude počet diváků omezen. Stát se tak podle Blatného může nejdříve za dva týdny, možná ještě později.

V případě amatérského sportování v třetím stupni, tedy od čtvrtka, budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Amatérští sportovci budou muset mít ve vnitřních prostorech na ústech roušky, testovaní profesionálové ne.

»Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to správné ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné,« uvedl Blatný.

Prodloužení nouzového stavu

Vláda podle Blatného znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav má zatím trvat do 12. prosince. Bez nouzového stavu by podle Blatného nebyla opatření vymahatelná. Řekl, že připravuje podrobný materiál pro jednání s poslanci. Na žádost jsou nicméně ještě dva týdny čas, poznamenal.

»Ve trojce (třetím stupni systému PES) je nouzový stav nutný,« připomněl Havlíček. Podle něho by mohl být potřeba ale i ve druhém stupni rizika. Pokud by se však situace nezlepšovala a ČR se do nižších stupňů rizika šíření nákazy neposouvala, »může hrozit« i další prodloužení. Systém PES i v nejnižším prvním stupni s nulovým rizikem s nouzovým stavem počítá.

