Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Investice do dálnic rostou

Letošní rozpočet Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vzrostl z původních 38 na 55 miliard korun. Příští rok se zvýší o dalších asi šest miliard.

V sobotu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla by bez navýšení rozpočtu nebylo možné dokončit všechny plánované práce. »Bylo nějaké riziko, že některé akce nebudeme moci realizovat v rozsahu, jak jsme předpokládali. Naštěstí v průběhu roku došlo k navýšení, to znamená, byli jsme schopni zvládnout všechny naplánované práce,« řekl Mátl.

Podle plánu končí dopravní omezení na opravovaném úseku mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí. Jeho součástí je 425 metrů dlouhý most Vysočina, který je výškou 77,5 metrů nejvyšší most na dálnici D1. Oprava úseku, kterou za 1,583 miliardy korun provádí společnost Metrostav, začala v dubnu 2019.

Součástí prací na úseku byla rekonstrukce jednotlivých částí mostu včetně zesílení jeho hlavní nosné konstrukce. Mostovka se rozšířila o 75 centimetrů v každém jízdním směru, což při budoucích opravách mostu umožní automobilům jízdu v obou směrech dvěma pruhy. Most přes údolí Oslavy tvoří dvě souběžné konstrukce, každá pro jeden směr dálnice.

Před opravovaným mostem se zejména v druhé polovině loňského roku často tvořily dlouhé kolony. Oba směry jízdy měly k dispozici dohromady jen tři jízdní pruhy. A v době svářecích prací na jednom z mostů bylo třeba svést dopravu na most druhý, aby vibrace z dopravy nebránily kvalitě prováděnému svařování. Jezdilo se tak jen v jednom pruhu každým směrem.

K 6. prosinci plánuje ŘSD ukončit práce také u Humpolce, na úseku mezi 81. a 90. kilometrem. Vzhledem k chladnému počasí je podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) připraveno 198 sypacích vozů, aby udržely dálnici sjízdnou. »Na 90. kilometru trvale stojí několik sypačů, ať je plus pět, plus deset, mínus jedna, prostě kdyby se něco stalo, jsou připraveni v tom kritickém úseku vyrazit za několik desítek sekund,« řekl Havlíček.

Na Vysočině se letos dálnice modernizovala i mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem mezi exity 90 a 104. Letošní část prací tam skončila 22. listopadu. Zjara se tam stavbaři ještě asi na měsíc vrátí, aby dokončili úpravu středního dělicího pásu. Pracovat se bude znovu i mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde je před dokončením jen jeden jízdní pás. Druhý jízdní pás bude příští rok třeba zrekonstruovat také mezi Velkým Beranovem a Měřínem. Modernizace celé dálnice D1 mezi Prahou a Brnem má skončit na podzim příštího roku. Po zimní přestávce se začne pracovat zřejmě na přelomu února a března.

(ng)