Ilustrační FOTO - Pixabay

V Afghánistánu zmrzačeno či zabito denně pět dětí

Kvůli bojům v Afghánistánu bylo v letech 2005-19 zabito nebo zmrzačeno nejméně 26 025 dětí, uvedla britská charitativní organizace Safe the Children. Denně tak v zemi v tomto období kvůli válečnému konfliktu umíralo nebo bylo zraněno v průměru pět afghánských dětí, podotkla organizace.

Afghánistán patří mezi 11 nejnebezpečnějších zemí pro život dětí. Jen v loňském roce tam během bojů zemřelo 874 dětí, dalších 2275 jich bylo zraněno. To bylo nejvíce ze všech zemí, kde se odehrávají konflikty, upozorňuje server BBC s odvoláním na nedávnou globální zprávu Safe the Children zaměřenou na děti ve válečných oblastech.

Organizace dále upozorňuje, že v letech 2017-19 se v Afghánistánu během bojů odehrálo více než 300 útoků na školy, při nichž zemřelo nejméně 410 žáků a učitelů… »Představte si žít v neustálém strachu, že dnešek je tím dnem, kdy vaše dítě bude zabito při sebevražedném útoku nebo při leteckém náletu. To je pochmurná realita desítek tisíc afghánských rodičů, jejichž děti byly zabity nebo zraněny,« uvedl Chris Nyamandi, šéf afghánské kanceláře Safe the Children.

Organizace zprávu zveřejnila ve stejný listopadový den, kdy v Ženevě začala dvoudenní virtuální dárcovská konference na pomoc Afghánistánu. Představitelé desítek zemí a humanitárních organizací na ní měli přislíbit pomoc ve výši miliard dolarů na rozvojové projekty. Podle agentury Reuters se však očekávalo, že dárcovské země budou šetřit. A to se i potvrdilo.

Letitý konflikt v Afghánistánu stál život desítky tisíc civilistů. Afghánská vláda vede v současnosti mírové rozhovory s povstaleckým hnutím Tálibán. Dialog, zahájený v září v katarské metropoli Dauhá, ale zatím postupuje velmi pomalu a BBC upozorňuje, že násilí je v Afghánistánu na vzestupu.

Spojené státy pak před několika týdny oznámily, že brzy z Afghánistánu stáhnou další zhruba 2000 ze současných 4500 vojáků. To by podle ČTK znamenalo urychlení procesu stahování vojsk daného únorovou dohodou Tálibánu a Washingtonu, která předpokládá úplný odchod Američanů do poloviny příštího roku. Podle kritiků však paradoxně může rychlý odchod amerických vojáků dále zhoršit bezpečnostní situaci v asijské zemi. Kdyby do ní ovšem nikdy nepřišli (navíc pod falešnou záminkou)…

(rj)