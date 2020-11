Ilustrační FOTO - Pixabay

Daňová koncepce KSČM je odlišná od vládní

Ve druhé části pořadu Otázky Václava Moravce vystoupili poslanec za KSČM a místopředseda rozpočtového výboru PS PČR Jiří Dolejš, předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartoška.

Opoziční Piráti vyzvali ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby Martinu Nejedlému, poradci prezidenta Miloše Zemana, odebral diplomatický pas. Lidovci budou usilovat, aby se cestou Nejedlého do Ruska zabývala Sněmovna.

Moravec se zeptal Dolejše, jestli je pro něho zásadní, že pan Nejedlý letěl do Moskvy a neměl s sebou zástupce diplomacie, který by například vyhotovil zápis z jednání. »Pokud se budeme bavit o výjezdu pana Nejedlého do Moskvy, tak to vypovídá primárně o vztahu mezi Černínským palácem (MZV) a Pražským hradem,« řekl Dolejš. »Tam informace musí fungovat, protože jestliže nefungují, tak není jednotná zahraniční politika. Předpokládám, že pan ministr Tomáš Petříček bude požadovat tyto informace. Problém by vznikl, kdyby je nedostal.

Jinak co se týká Nejedlého, tak celá tato debata vznikla tím, že si pánové v opozici přečetli noviny, tam si přečetli, že pan Nejedlý, který má u některých lidí určitou míru nepopularity, vycestoval do Moskvy a na to se navěsil jakýsi narativ, jakýsi příběh o tom, co tam všechno strašného jde dělat. Já to nevím, tudíž já nemohu teď říkat, jestli to chci nebo nechci projednávat na Poslanecké sněmovně. Já si vyčkám na informace a podle toho se rozhodnu,« uvedl Dolejš.

Opozice prosazuje, aby zákon o výkupu elektřiny z plánované dukovanské elektrárny zohlednil údajné bezpečnostní zájmy ČR. Stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny.

»Pokud jde o samotné Dukovany. Nezlobte se, ale ta debata uhýbá. Už tím slovem obstrukce se naznačuje, že se tady potřebuje vytvořit ve veřejném diskurzu symbolická debata o něčem strašlivém, ale přitom ten zákon definuje jen obecná pravidla a tento zákon neřeší specifické otázky. Navíc je v druhém čtení, kdy se načítají pozměňovací návrhy a ve třetím čtení ten zákon dostane palec nahoru, nebo nedostane. A zdůrazňuji, je to o obecných pravidlech,« připomněl Dolejš.

Tolerance nemusí vydržet

Další debata se týkala druhého čtení zákona o státním rozpočtu. Co se stane, když Senát tyto zákony předělá?

»Tak především, pokud vrátí ze Senátu nějakým způsobem předělaný návrh zákona, což předpokládám, tak se bude rozhodovat mezi sněmovní, nebo senátní verzí,« řekl Dolejš. »Pokud bude senátní verze horší, než ta verze sněmovní, tak budu s napětím očekávat, jak se bude vyjednávat pro podporu sněmovní verze. Tady si řekněme, že návrh Babiše, který se objevil navíc pozdě, podpořil hlasovací blok ANO, SPD a ODS. Ať to bolí, jak to bolí, tak si myslím, že bychom to ponechali jejich odpovědnosti. Naše daňová koncepce je odlišná. My jsme toto nevčlenili dokonce do tolerančního patentu, byť jsme si vědomi, že celá řada našich požadavků, pokud má být realizována, souvisí s penězi. Tak jsme v dobrých časech i rozpočet podporovali. Bohužel tento rozpočet a toto finále se dostaly do takové míry chaosu, že se tam dostaly rozporné prvky. A teď máme opravdu problém hlasovat pro návrhy, které bez ujasnění perspektivy vypnou dluhovou brzdu. Návrhy, které trvale odeberou poměrně zásadním způsobem peníze z veřejných financí a logicky máme problém i v nastavení, protože ta takzvaná rovná daň přidá drobné těm chudším, to je pravda, ale to zásadní přidá především těm bohatým,« uvedl Dolejš.

Jiří Dolejš (KSČM).

Moderátor Moravec přišel s otázkou na vypovězení tolerančního patentu. Dolejš připomněl, že možnost, že toleranční patent nemusí vydržet do konce volebního období, zde opravdu je.

Podpoří KSČM státní rozpočet? Podle Dolejše je to otevřený příběh. Strana má jak ekonomické, tak politické požadavky. »Upřímně řečeno koncepce konsolidace veřejných financí byla splněna pouze formálně, ta kvalita v tom není. My nevíme, jaký bude mix opatření, který umožní konsolidovat veřejné finance. Musejí se také sejít stranické orgány. To si nemůže uzurpovat poslanecký klub KSČM a dát tomu jaksi palec nahoru,« řekl Dolejš.

Chceme pomoci českým výrobcům

Zákon o potravinách a o závazném podílu českých potravin na našem trhu, tak jak ho předložili zástupci hnutí ANO, určuje podíl českých potravin do roku 2024 až na 55 procent, do roku 2027 dokonce 60 procent a nakonec v roce 2028 na plných 65 procent. Tato povinnost se bude týkat obchodů nad 400 metrů čtverečních. Moravec se zeptal Dolejše, jestli si myslí, že je možné přijmout tento návrh do konce funkčního období parlamentu. »Je dobře, že se to vrátilo po přepracování do druhého čtení a může se to zreálnit. Za KSČM můžu říct, že my chceme určitě pomoci českým výrobcům, aby od nich odebíraly velké řetězce, a také tento zákon musí rovněž obstát před evropskými institucemi,« odpověděl Dolejš.

