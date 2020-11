Íránský prezident Hasan Rúhání. FOTO - Wikimedia commons

Írán vyzývá OSN k odsouzení vraždy vědce

Írán vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby odsoudila páteční vraždu prominentního íránského jaderného fyzika Mohsena Fachrízádeha a aby podnikla kroky proti pachatelům. Íránský prezident Hasan Rúhání v sobotu ze zločinu obvinil Trumpovy USA a Izrael a stejně jako duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí pohrozil odvetou.

Íránský vyslanec při OSN upozornil, že Teherán si vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření. Generální tajemník OSN António Guterres podle svého mluvčího vyzval ke zdrženlivosti a zdůraznil potřebu vyhnout se krokům, které by vedly k eskalaci napětí v regionu, informovala agentura Reuters. Člen izraelské vlády Cachi Hanegbi prohlásil, že neví, kdo Fachrízádeha zabil.

Bezohledné ruce globální arogance

»Bezohledné ruce globální arogance, jejímž žoldákem je uzurpátorský sionistický režim, jsou potřísněny krví syna tohoto národa,« uvedl Rúhání v prohlášení, které zveřejnil jeho úřad. Íránští politici výraz globální arogance používají pro Spojené státy a termín "uzurpátorský sionistický režim pro Izrael. Rúhání zavražděného označil za mučedníka a zdůraznil, že jeho smrt nezastaví úspěchy Teheránu. Izrael pak obvinil, že se v Íránu snaží vyvolat chaos.

Alí Chameneí vybídl k potrestání těch, kteří vraždu zosnovali a provedli. Neuvedl ale, kdo by to měl být. O Fachrízádehovi hovořil jako o prominentním a význačném jaderném vědci.

Íránský vyslanec při OSN uvedl, že existují vážné známky toho, že za vraždu je zodpovědný Izrael. Varoval rovněž před jakýmikoli nezodpovědnými kroky ze strany Spojených států a Izraele vůči Íránu, a to »zejména během zbývajícího období současné administrativy USA«.

Agentura Reuters napsala, že do Perského zálivu minulý týden jen několik dní před smrtí předního jaderného vědce připlula americká letadlová loď USS Nimitz…

Oběť Trumpovy porážky

Smrt Fachrízádeha by mohla vyvolat konfrontaci mezi Íránem a jeho protivníky v posledních týdnech vlády Trumpa, napsala agentura Reuters. Zároveň může zkomplikovat jakékoli úsilí nově zvoleného prezidenta Joe Bidena o zmírňování amerických sankcí proti šíitskému Íránu, které zahájil už Barack Obama. Že by právě o to vraždou Fachrízádeha šlo?!

»To nebyl útok jen na profesora, ale na diplomatické úsilí, které měly obě země vyvinout poté, co se Joe Biden ujme úřadu,« uvedl na Twitteru politolog íránského původu Mohsen Milani z univerzity v Tampě na Floridě. Podobně to podle ČTK vidí prominentní íránská novinářka Sahra Asghariová: »Útok byl cenou, kterou Írán musel zaplatit za Trumpovu volební porážku.«

(rj)