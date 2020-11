Ilustrační FOTO - Pixabay

Nad návrhem rozpočtu SFDI na rok 2021

Vláda předložila do Sněmovny návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a rozpočtový výhled SFDI na roky 2022 a 2023. Je tradičně formulován jako účetně vyrovnaný a bez závazků. Návrh zní na rekordní částku příjmů i výdajů 127,5 miliardy korun, přičemž se pro rok 2020 plánuje další rekord – 144 mld. Kč a pro rok 2023 nikoliv dříve avizovaných 167 mld. Kč, ale jen 116 mld. Kč, což je střízlivější. Jde o zdaleka nejvyšší rozpočet SFDI.

Zásadní otázkou je, zda ho lze považovat za efektivní. Vidím v něm vážné problémy. Tím prvním je setrvačnost dopravní politiky České republiky a Evropské unie, která zcela ignoruje, že koronavirová krize společnosti těžce pouští žilou a že dochází k citelnému omezování zejména dálkových přepravních toků.

V dálkové osobní dopravě dostal těžkou ránu její největší uživatel – cestovní ruch a zvláště pak jeho mezinárodní část. Nedopadá jen na nejpostiženější osobní leteckou dopravu. Při citelném snížení příjmů zejména středních a dolních vrstev obyvatel dojde nadlouho k citelné redukci dopravy. Ubude i takzvaných služebních cest, protože mnohé se bude víc řešit pomocí videokonferencí. Také rozšíření práce z domova má dlouhodobější charakter. Sníží se dojíždění do práce a na úřady. V nákladní dopravě dochází k trvalému omezování výrobní kooperace »přes kontinent« a dálkových přeprav.

Jako životní nutnost se ukazuje posilování soběstačnosti, zvláště ve farmacii, v zemědělství a výrobě potravin, v produkci elektrické a dalších energií. I to sníží mezinárodní nákladní dopravu.

Kontroverzní pilíř vytvářet »optimální podmínky pro růst osobní a nákladní dopravy« zůstává základem dopravní politiky ČR i EU. Negativně dopadá na veřejné zdraví, životní prostředí a klima, ale také na ekonomiku a dopravu samotnou.

Problematická je i snaha se z koronavirové krize proinvestovat, v první řadě investicemi do dopravní infrastruktury. Odkaz na »hladovou zeď« českého krále Karla IV. v Praze na Petříně je ošidný. Karel IV. ji nedal stavět k řešení ekonomické krize, ale ke zmírnění bídy pražské chudiny. Jako dobrý hospodář si to mohl dovolit, na rozdíl od polistopadového režimu u nás.

Nejefektivnější přitom nejsou investice do dopravní infrastruktury, jak se tvrdí, a to i kdyby šlo o investice vesměs efektivní, což nebývá. Nejefektivnější jsou investice do bydlení (rozpočty fondu bydlení byly dosud žebrácké, nyní byl fond bydlení transformován na fond rozvoje, takže byty z něj nemusí obdržet ani korunu), dále investice do obnovy územních systémů ekologické stability krajiny, tj. výsadba lesních pásů - větrolamů ke zmenšování lánů polí, revitalizace vodních toků. Velmi nízký rozpočet na ně je ale v návrhu státního rozpočtu dále snižován, podobně rozpočet na akce ke snížení emisí GHG, investice do elektronizace společnosti ad. Efektivnost zvýšených investic do vědy, vzdělávání a zdravotnictví je navíc významně systémově podmíněna, a to nejen různými pijavicemi na těchto rozpočtech.

Klíčovou otázkou je efektivnost předpokládaných výdajů SFDI. Ve výdajích lze najít jedno zřejmé pozitivum – zlevnění výroby a distribuce dálniční známky nahrazením její dosavadní papírové podoby elektronickou a zlevnění elektronického výkonového zpoplatnění v důsledku zavedení pokrokové družicové technologie.

Příjmy

Příjmy charakteru uživatelských a daňových poplatků má mít SFDI ve výši 32 mld. Kč, 57,6 mld. Kč má činit dotace ze státního rozpočtu a 1,8 mld. Kč má být úvěr z Evropské investiční banky. Zbytek mají být dotace z EU. Příjmy SFDI a krajů mají ale klesnout se snížením sazby spotřební daně za motorovou naftu o 1 Kč/l, prý jen ať zdraví lidí a životní prostředí dostane ještě víc zabrat.

Velký otazník je nad dotacemi z EU. Vedení EU se svévolně rozhodlo vázat poskytování dotací na dodržování principu »právního státu«, tj. trpění neomezené zvůle vedení EU včetně vnucování převážně muslimských migrantů druhým členským státům. Proti tomu se postavily nejvíce ohrožené Maďarsko a Polsko. Měly jen jednu možnost, návrh rozpočtu v Evropské radě vetovat, což spolu se Slovinskem učinily. K podobnému kroku měly sáhnout i další ohrožené státy, především bývalé socialistické, včetně ČR, ale nesáhly. Odblokování rozpočtu EU se nicméně nerýsuje. Jisté je jen, že brexitem začal rozpad EU.

Velkým rizikem je i pokračující koronavirová krize. Zatímco východoasijské státy ji tvrdou karanténou a kázní vcelku úspěšně zvládly a vyšly z ní s relativně nízkými ztrátami na lidech, zdraví i ekonomice, liberální státy Evropy, všech tří Amerik a další nejsou s to prosazovat důslednou karanténu (boj proti karanténě s odkazem na údajné omezování lidských práv je zločinem na životě a zdraví lidí), čímž tragédii zásadně prodlužují a prodražují. Spoléhání na očkování, navíc problematickými očkovacími látkami západní provenience, se může vymstít.

Těžce krvácející EU se také rozhodla kolektivně zadlužit. Bankrot může stihnout i ji. Nebezpečně zadlužená už byla před koronavirovou krizí.

Dalším rizikem je problém dostatku pracovníků ve stavebnictví. Již letos máme několik dopravních staveb, na které vypsané výběrové řízení muselo být zrušeno, protože se žádný uchazeč o realizaci nepřihlásil. Pracovníci stavebním firmám chybějí.

Výdaje

Běžné výdaje SFDI mají činit 44 mld. Kč, z toho má jít 21 mld. Kč na silnice a dálnice, 22 mld. na železnice, jedna miliarda na elektronické výkonové zpoplatnění a 112 mil. Kč na vodní cesty. Mají být pokryty vesměs z národních zdrojů. Neobsahují větší problémy, s výjimkou nákladů na přípravu některých problematických staveb dopravní infrastruktury.

Kapitálové výdaje mají činit 83 mld. Kč, z toho má jít z národních zdrojů 46 mld. Kč, z běžných fondů EU se má čerpat 22 mld. Kč (rozhodující je zde Operační program Doprava), fond posilování odolnosti EU pak má přispět 15 mld. Kč.

Z kapitálových výdajů má jít 28 mld. Kč na silnice a dálnice, 13 mld. Kč na železnice (opět je tvrdě preferována hrubě nešetrná a nebezpečná silniční doprava před šetrnou dopravou železniční), 1,4 mld. Kč na vodní cesty (v řadě případů dopravně neodůvodněné), jedna miliarda na zvýšení bezpečnosti dopravy, 602 mil. Kč na cyklostezky, 1,5 mld. Kč na elektronické výkonové zpoplatnění a telematiku.

Dotace z EU mají jít v rozsahu 15 mld. Kč na silnice a dálnice, 20 mld. Kč na železnice, 337 mil. Kč na vodní cesty, 92 mil. Kč na bezpečnost dopravy a 953 mil. Kč na elektronické výkonové zpoplatnění a telematiku.

V úhrnu má nešetrná silniční doprava čerpat plných 49 mld. Kč, zatímco šetrná železniční doprava jen 35 mld. Kč. Zatímco Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahajuje nové kapitálové investice za 10,6 mld. Kč, Správa železnic jen za 1,7 mld. Kč.

K tomu se má stavět dálnice D4 metodou PPP, tj. za své peníze postav, provozuj a bude ti spláceno. Tato metoda patří k nejdražším a také k nejvíce náchylným ke korupci, leč je prý kapitalistická a tudíž za každou cenu prosazovaná. Ani aféra s výstavbou dálnice D47 na Ostravu, ani série afér při výstavbě dálnic metodou PPP na Slovensku, ani pád Moraldiho mostu spojený s desítkami mrtvých v italském Janově (pramizerně byl spravován s řadou dalších italských dálnic sdružením soukromým firem) vládu nevaruje.

Podle návrhu jsou běžná údržba a opravy zabezpečeny. U krajů to má zajistit dotace ve výši asi čtyř miliard korun. Mám za to, že jde o tvrzení nereálné, stejně jako v minulých letech. V roce 2021 navíc dojde k rozsáhlým výpadkům příjmů krajů v důsledku koronavirové krize, daňového balíčku (daň z příjmů je sdílenou daní), včetně snížení sazby spotřební daně za motorovou naftu (10,9 % je příjmem krajů). Krajské silnice, zejména 3. třídy dostatečně zabezpečeny nebyly a nejsou i bez koronavirové krize a podivného daňového balíčku.

Železnice

Správa železnic rozjela nadějnou přípravu výstavby vysokorychlostních tratí. Doufejme, že bude dotažena do realizace.

Naopak se významně opožďuje konverze stejnosměrného napětí 3 kV na efektivnějších 25 kV střídavých, což je škoda. Evropský zabezpečovací systém ETCS již spolykal mnoho miliard, převážně z dotací EU, ale užitek zatím nepřinesl. Jisté je, že tato dobrá myšlenka se realizuje podle zbytečně složité a nákladné koncepce EU (nákladné jsou jak investice do tratí, tak investice do hnacích drážních vozidel), přitom na méně významných tratích na úkor domácích jednodušších a levnějších řešení.

Vážnou koncepční chybou je podle mě soubor investic k odsunu ústředního osobního železničního nádraží z dopravně optimální polohy v centru Brna do odlehlé polohy »U řeky«, které si na vedení ministerstva dopravy a vládě vydupalo vedení Brna a Jihomoravského kraje. U ostatních investic na železnici je místy problém pořadí realizace. Občasná nelogičnost je dána problémy s přípravou příslušných staveb a někdy i s obstrukcemi. Žádná nová železniční zastávka není v návrhu jmenována. Některé jsou ale součástí velkých investic.

Správa železnic připravuje rekonstrukci osmi nejstarších úseků železničních koridorů (úvěr EIB a CEF – nástroj propojení Evropy, výzva Blending Call). Tyto koridory nebyly postaveny příliš kvalitně. Vlivem vyššího provozu dochází k jejich rychlejšímu opotřebení. Má na nich být nově dosahováno vyšších rychlostí vlaků, často 200 km/hod. Současně mají být na 1., 2. a spojovacím koridoru odstraněny zbylé úrovňové přejezdy a rozděleny vybrané dlouhé mezistaniční úseky zhruba v půlce propojovacími kolejemi. Zvýšit se tak má kapacita tratí.

Dálnice a silnice

Na dálnicích je snaha o souběžnou co nejrychlejší výstavbu všech uvažovaných dálnic nezávisle na reálných prioritách, nákladech a vznikajících škodách na životním prostředí, veřejném zdraví ad. Reálné priority se neřeší (reálnými prioritami je podle mě vnější okruh Prahy, ale ne v prosazované trase přes Suchdol, dálnice D35 mezi Opatovicemi n. L. a Mohelnicí, D55, ale ne přes Strážnické Pomoraví, dálniční obchvat Břeclavi namísto dopravně neodůvodněné a nešetrné dálnice D52 na Mikulov a dálnice D3 mezi Prahou a Meznem u Tábora v trase PROMYKA kolem Benešova, Votic a Miličína, nikoliv v prosazované nešetrné a drahé trase přes dolní Posázaví; ostatní dálnice jsou svým dopravním významem druhořadé).

Šetrnější alternativy se nepřipouštějí, nesouhlas se vesměs láme silou, nebo také výstavbu některých dálnic dlouhodobě blokuje. Nový stavební zákon má posvětit ještě větší zvůli dálničářů a reálně výstavbu zejména dálnic ještě prodražit, neboť umožní realizovat sebenekvalitnější projekt.

Na druhém místě jsou silniční obchvaty měst na hlavních silnicích, ač by měly být prioritou, samozřejmě v šetrných trasách.

Nekompetentnost ŘSD dokládá i množství problémů při generální rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, která bude možná v roce 2021 konečně hotova. ŘSD tvrdí, že vytvořilo systém péče o stávající dálnice. Kéž by tomu tak opravdu bylo! Praktické vyježdění dálnice D1 mezi Prahou a Brnem a opožděná realizace generální opravy spojená s její mírnou modernizací patří k velkým chybám dálničářů. Most má vydržet podle technických norem při řádné údržbě asi 100 let. Běžně se u nás pro zchátralost bourají silniční mosty staré 35, 40, 50 let, neboť řádná péče o ně byla po roce 1989 zrušena coby přežitek socialismu. S péčí řádného hospodáře taková praxe nemá nic společného.

Vodní a další

doprava

Tragický zůstává rozvoj infrastruktury vodní dopravy. Ignoruje se, že větší investice do rozvoje nákladní vodní dopravy jsou dopravně neodůvodněné a absolutně neefektivní včetně zvyšování podjezdné výšky silničních a železničních mostů na 7,5 metru. Silně se přeceňují možnosti rekreační plavby (nelze odůvodnit prosazované velké miliardové výtahy na přehradách Slapy a Orlík), životní prostředí je zde oboustranným prokletím. Svévolné schválení výstavby vodního koridoru do Bohumína a Ostravy Svinova vládou v první den nouzového stavu 5. října s odkazem na odborně neoponovanou, hrubě zfušovanou Studii proveditelnosti, je tragédií pro dopravu, ekonomiku, vodu a životní prostředí.

Něco naznačují i náklady na přípravu dopravních staveb. Zatímco Správa železnic musí i přes nemalé náklady na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí vyjít s 1,428 mld. Kč, ŘSD si rozpočtuje 3,130 mld. Kč a Ředitelství vodních cest 90 mil. Kč. Nejhorší efektivnost je u právě u posledně jmenované organizace, protože zde byly bez užitku utraceny stamiliony korun na přípravu, a brutální prosazování staveb v rozporu s platnými zákony i dopravními potřebami.

Podpora výstavby cyklostezek je namístě. Protože jejich realizátory jsou zpravidla obce a ne vždy se daří vytvářet ucelené cyklostezky.

S podporou Operačního programu Doprava počítají i velké investice do tramvajových tratí v Mostě - Litvínově, v Brně a v Olomouci. Lepší něco než nic, ale není to mnoho.

Závěrem

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2021 odráží zčásti problematické priority dopravní politiky ČR. Otázkou je, zda jsou četné chyby v něm únosné. Nepochybuji, že bude hladce schválen bez ohledu na sporná místa. Ten letošní poslanci schválili za pouhých deset půlnočních minut…

Jan ZEMAN