Ilustrační FOTO - Pixabay

Energie někomu podraží, někomu trošku zlevní

Elektřina a plyn lidem příští rok prý nezdraží, část domácností za ně uspoří. Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti příští rok klesne v průměru o 1,7 procenta a u plynu o 1,6 procenta. Vyplývá to z oznámení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který část výsledné ceny energií stanovuje.

U elektřiny tvoří regulovaná část stanovovaná ERÚ přibližně polovinu výsledné ceny, u plynu necelou třetinu. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé.

»Navrhované úpravy cen distribuce elektřiny a plynu jsou bohužel důsledkem rozdělení jednotlivých oblastí distribučních společností a tak někteří odběratelé budou trochu zvýhodněni a naopak některým, zejména z distribuce PREdistribuce a EON elektřina naopak podraží, i když mírně,« řekl Haló novinám stínový ministr průmyslu a obchodu za KSČM Pavel Hojda. »U plynu bude v oblasti Gasnet a EON opět mírná úspora, naopak v oblasti Pražské plynárenské dojde ke zdražení. KSČM vždy usilovala o to, aby síťová odvětví zůstala v majetku státu a stát by zajistil stejné ceny pro celou ČR, takto jsou někteří zvýhodněni a jiní naopak, aniž by to mohli ovlivnit. Celkové zlevňování elektřiny a plynu je bohužel pouze přechodné právě kvůli menšímu odbytu, ale ceny distribuce pro firmy dle příkonu podraží, což není dobrá zpráva a projeví se to v cenách produkce a víme velmi dobře, že letošní zvyšování cen a tedy inflace jsou bohužel vysoké zejména pro obyvatele s nižšími než průměrnými příjmy,« upozornil Hojda.

Stínový ministr průmyslu a obchodu za KSČM Pavel Hojda.

Je čas na fixaci?

»Nejvíce ušetří ty domácnosti, které intenzivně danou komoditu využívají. To znamená, kteří elektřinou nebo plynem nejen vaří, ale zejména topí. Celkové úspory se v odhadu mohou pohybovat u domácností pro větší spotřeby na úrovni čtyř procent, u plynu je to až kolem sedmi procent celkových ročních nákladů na energii,« tvrdí novinářům předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček.

ERÚ také uvedl, že u elektřiny klesne na hladině nízkého napětí regulovaná část ceny na území ČEZ Distribuce o 2,6 % a PREdistribuce o 0,46 %, u E.ON Distribuce naopak vzroste o 0,28 %. U plynu klesne regulovaná složka pro maloodběratele na distribučním území GasNet o 2,76 % a E.ON Distribuce o 0,43 %, zatímco v Praze na území Pražské plynárenské Distribuce regulované ceny vzrostou o 4,74 %.

Odlišný trend v jednotlivých regionech je podle úřadu způsoben mimo jiné rozdílnou potřebou investic v konkrétních distribučních soustavách. Jde například o modernizaci starších plynovodů.

»Regulované ceny plynu pro příští rok na většině území klesají. Výjimku tvoří Praha, kde se uskutečňuje nutná obměna plynovodů v nebývalém rozsahu. Jde o specifický problém této distribuční soustavy, jejíž jednotlivé části jsou velmi staré,« dodal Trávníček.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že právě nyní může být ideální čas pro fixaci cen energií. Důvodem podle něj je to, že roste pravděpodobnost brzkého vyvinutí účinné koronavirové vakcíny. »Cena elektřiny klesá, ale brzy už tomu tak být nemusí. Velcí dodavatelé elektřiny v čele s podnikem ČEZ od posledního čtvrtletí letošního roku zlevňují své dodávky domácnostem, menší dodavatelé se postupně přidávají. Důvodem je pandemie koronaviru, která celosvětově srazila ceny energií kvůli slabší globální poptávce,« uvedl.

Propad cen na burze

Důvodem předpokládaného poklesu cen jsou především velkoobchodní ceny. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2021, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, činí aktuálně asi 43,7 eur (zhruba 1145 Kč) za megawatthodinu (MWh), meziročně o 13,3 procenta méně. Cena plynu tamtéž pak meziročně klesla ještě výrazněji, a to o přibližně o čtvrtinu na zhruba 14 eur (asi 367 Kč) za MWh.

Firmám na rozdíl od domácností příští rok zřejmě cena elektřiny přesto poroste. Domácnosti však zvýšení nakonec stejně zaplatí, protože firmy si je promítnou do ceny svých produktů. Důvodem zdražování je podle úřadu předpokládaný nárůst podpory pro takzvané zelené zdroje. ERÚ už dříve uvedl, že náklady na její financování stoupnou asi o dvě miliardy korun. Cena plynu pro velkoodběratele by naopak mohla klesnout.

»K zelené energii mohu dodat pouze to, že právě pro ČR je zelená energie velmi drahá, nemáme takové podmínky využívání zelené energie jako přímořské státy a státy jižní Evropy,« řekl Hojda. »Navíc neseme zátěž nečinnosti Sněmovny a Senátu v období mezi léty 2006 až 2008, kdy dohodou mezi ODS a ČSSD nebylo reagováno na razantní snížení cen solárních technologií a zákon, který byl přijat Parlamentem ČR po vstupu do EU právě k solárním technologiím (na výrobu solární elektřiny) výrazně zvýhodnil velké podnikatele v solárním byznysu a na jejich podnikatelské realizace nyní doplácí stát i obyvatelé vysoké částky. Zreálnění zákona o výrobě a podpoře solární energie přišlo bohužel pozdě,« posteskl si Hojda.

Kvůli zlevnění musejí zdražit?!

Úřad oznámil, že regulovaná složka ceny elektřiny pro velmi vysoké a vysoké napětí, které využívají právě mimo jiné průmyslové podniky, vzroste pro příští rok o 11,5, respektive 6,5 %.

»V současné době předpokládáme, že pro domácnosti dojde ke snížení celkové ceny a pro vysoké a velmi vysoké napětí při zachování ceny silové elektřiny jako v loňském roce dojde k nárůstu maximálně okolo dvě až tři procenta, což je na úrovni inflace. Považuji to za dobrou zprávu, vezmu-li v potaz, že cenu negativně ovlivňuje naprosto nezodpovědná politika při podpoře obnovitelných zdrojů v letech 2009 až 2010, což nás ročně stojí skoro 50 miliard korun,« řekl k předpokládaným cenám energií pro příští rok ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Hlavním důvodem očekávaného nárůstu nákladů je podle dřívějšího vyjádření úřadu pokles cen tzv. silové elektřiny na trhu, který prý musí být kompenzován růstem takzvaného zeleného bonusu. Zelený byznys si musí přijít na své. Cenu silové elektřiny, která tvoří druhou část výsledné ceny, určují sami dodavatelé.

Více než polovinu nákladů na podporované zdroje, 27 miliard korun, uhradí státní rozpočet, tedy daňoví poplatníci. Zbývající část platí také, jako koncoví spotřebitelé. »Drobní spotřebitelé ve většině případů přispívají 495 korun z každé odebrané megawatthodiny elektřiny, což je zároveň zákonný strop, který nesmíme překročit. Velcí odběratelé proti tomu přispívají typicky podle svého rezervovaného příkonu, což je pro ně výhodnější a bude tomu tak i nadále, ačkoliv příspěvek vzroste,« uvedl Trávníček.

(ng)