Pokračuje podpora sportu

Investice města Prostějova za téměř 90 milionů korun s přispěním dotace od MŠMT ve výši 40 milionů korun se pomalu chýlí ke konci. Zastupitelé schválili přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši dvou milionů korun na výstavbu hokejových šaten za zimním stadionem. Většina byla i pro zachování finanční podpory sportovním klubům.

»Olomoucký kraj nám původně slíbil dotaci osmi milionů korun, takže toto je částka mnohem nižší, než jsme očekávali,« poznamenal opoziční zastupitel František Fröml (Změna pro Prostějov). »Byly nám schváleny miliony dva a zaplaťpánbůh za to,« konstatoval suše primátor František Jura. Významnou většinou hlasů zastupitelstvo uvedenou dotaci přijalo.

Fotbalový 1. SK Prostějov požádal město o dotaci potřebnou na dokončení nového travnatého hřiště s umělým povrchem ve výši 3,4 milionu korun. Stavba má být dokončena v závěru letošního roku. Významnou měrou pomohla dotace z MŠMT ve výši 21 419 498 korun a také dotace z Olomouckého kraje v částce 5,7 milionů korun. Vlastní zdroje klubu byly ve výši 79 785 korun. Celková částka na vybodování fotbalového hřiště dosahuje výše 30 599 283 korun.

I když někteří opoziční zastupitelé použili ve svých vystoupeních ostrých poznámek na adresu primátora, který je současně předsedou prostějovského fotbalového klubu, převážná většina zastupitelů tuto dotaci schválila. Zřejmě měli na mysli, že kdo sportuje, tak nezlobí, jak často uváděl ve svých vystoupeních bývalý zastupitel za ČSSD Alois Mačák (bývalý hokejista a nadšený sportovec).

Již několik let uzavírá město marketingové smlouvy se sportovními kluby v Prostějově, které jsou na profesionální úrovni a hrají nejvyšší republikové soutěže. Od roku 2004 zaplatila radnice agentuře TK PLUS za marketingové služby téměř 37 milionů korun. Další desítky milionů korun na propagaci poslalo město v minulých letech dalším vrcholovým sportovním klubům.

Část opozičních zastupitelů takové financování sportovních klubů odmítá a považuje ho za protiprávní. Na toto téma se na zastupitelstvu rozvinula emotivní diskuse. Vedení města na těchto smlouvách se sportovními oddíly na vrcholové úrovni nevidí nic protiprávního. »Stávající systém podpory je v souladu s mezinárodními smlouvami a Nařízením Evropské unie. De facto na její zadání před lety vše vzniklo,« doplnil primátor.

»Zkuste, pane primátore, zrušit podporu sportu pomocí marketingových smluv. Uvidíte, jaké politické body byste získal. A ti, co toto zrušení tady navrhují, by se už nikdy do zastupitelstva nedostali, lidé by je již nezvolili! Skončil by totiž hokej i fotbal, o ostatních sportech ani nemluvě,« uvedl na obranu sportu a sportovců bývalý výkonnostní parašutista Jaroslav Šlambor (KSČM).

Zastupitelé nejprve hlasovali o návrhu opozičního hnutí Na rovinu! o zrušení dotování sportovních klubů formou marketingových smluv a ukončení marketingové spolupráce se společností TK PLUS. Pro návrh hlasovalo jedenáct opozičních zastupitelů. Většina zastupitelů byla pro zachování této finanční podpory sportovním klubům.

Josef AUGUSTIN

FOTO - archiv autora