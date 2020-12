Zase pár zaměstnanců půjde na dlažbu

Říká se, že pivovar Klášter u Mnichova Hradiště změnil majitele a vlastníkem se stala firma Lobkowicz provozující několik pivovarů v České republice. Problém strategie nového vlastníka spočívá zřejmě v tom, ukončit výrobu v menších pivovarech, soustředit ji do několika velkých. Zaměstnanci dostanou řádné odstupné a pivovar se staletou tradicí prostě přestane existovat.

Tak se klášterecké pivo bude prostě vyrábět jinde, jen ne tam, kde má jeho výroba svou tradici. I to je kapitalismus. A tak o co vlastně jde, značky piv budou zachovány, jejich výroba bude soustředěna do několika velkých firem. Jim malé domácí pivovary nemohou nikdy konkurovat. To bylo před třiceti lety slibů, jak vše zůstane zachováno, zdokonalováno a nikdo se ničeho nemusí obávat.

Myslím si, že ale právě to je ten systém, který ve skutečnosti většina lidí nechtěla. A tak si říkám, nenastává pomalu, ale jistě čas na zásadní změnu současného společenského systému, který nepomáhá ani živnostníkům a drobným podnikatelům, ale ani většině lidí? Zásadně dbá na udržení zisku velkých nadnárodních korporací. Ukončení vaření piva v Klášteře u Mnichova Hradiště mě mrzí i jako místního patriota.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a předseda Odborového sdružení ČMS