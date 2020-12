Nechci, abychom my staří byli ponižováni či ostrakizováni

Jízda jednoho seniora o tomto víkendu na dálnici v protisměru byla pro televizní tým inspirací. Okamžitě nám sedícím u obrazovek sdělil, že »odborníci se shodují, že v systému jsou mezery« a že »senioři by měli skládat psychotesty« a teprve pak by jim, zřejmě, mělo být přiznáno právo řídit motorové vozidlo. Tedy, rozumím-li tomu správně, psychotesty pro seniory by, podle televizních »odborníků«, měly být povinné. To, že v protisměru v tomto roce jeli po dálnicích i mladší šedesáti pěti let, a zřejmě jich bylo víc než těch seniorů, jako by nebylo problémem, o němž by stálo za to mluvit.

V poslední době, ač se v souvislosti s COVID-19 hovoří o nutnosti chránit »ty nejohroženější«, se stále častěji objevují návrhy, jež by měly omezit práva seniorů. Podotýkám, že zmíněné slovo se u seniorů, na rozdíl od mladších generací, nedoplňuje slovem »lidská«. A to už také něco říká. Ve spojení se slovem »lidská« se objevuje převážně u akcí mladších generací. Starých občanů se zřejmě »lidská práva« netýkají.

Důvody hledejme především v rozdílných politických postojích části starší generace. I proto jsme mohli zaslechnout, že »starým by se mělo odebrat volební právo«, protože ve volbách dávají své hlasy konzervativním až rovnostářským myšlenkám a brzdí rozlet mladé generace. Prostě nepochopili už »běh světa«. I proto, vzpomínáte, ono »Přemluv bábu, dědka!«

Ti staří jsou také často proti uvolnění používání lehkých drog, adopci dětí stejnopohlavními páry, proti současné migrační vlně, neumějí správně pracovat na internetu a využívat sociálních sítí, mají výhrady k našemu zakotvení v NATO a zpochybňují tezi o nebezpečných zájmech Ruska a Číny, vykládají historii podle svých zkušeností, a ne podle toho, jak by se měla vyprávět. V době koronaviru dokonce chtějí dodržovat pravidla stanovená vládou a parlamentem, a přitom přece roušky tak vadí a zákaz posezení v barech dokonce omezuje svobodu, »kterou jsme si tak draze vybojovali«. Nechápou prý, že mladí se chtějí bavit a mají na to právo, pro ně je koronavir jen »horší chřipka« a tu lze dokonce i přechodit. A ti staří? Jen »ruší jejich kruhy«.

Staří jsou údajně brzdou rozvoje společnosti. Nic nevadí, že nebýt jich, těch starých, nežili by ti mladší v rozvinuté zemi, a i jejich současná úroveň by byla zcela jiná.

Ne, nechce se mi stavět bariéru mezi generacemi. Jen si nepřeji, aby my staří, my senioři, jsme byli ponižováni či dokonce ostrakizováni.

Otakar ZMÍTKO