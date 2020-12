Levicová scéna chudší i bohatší

S odchodem ke skutečnému autorovi gólu rukou na MS 1986 přišel svět nejen o fotbalovou ikonu, ale i o výraznou levicovou osobnost. Zjistil jsem, že kupodivu zdaleka ne každý kolem KSČM věděl, že Diego Armando Maradona třeba Fidela Castra považoval za svého druhého otce, že jeho parťáka Che Guevaru měl vytetovaného na paži (Fidela pak na levém lýtku) či že nenáviděl americký terorismus nejen za George Bushe ml., kterého trefně označoval za válečného zločince a nosil s jeho podobiznou trička – se zakrváceným obličejem či nápisem Stop Bush, na němž »s« v prezidentově příjmení mělo tvar nacistické svastiky…

Jeden z nejlepších míčových kouzelníků historie často vystupoval jako bojovník za chudé a utlačované, koneckonců sám vyrostl ve slumu na okraji Buenos Aires, takže jeho zapálení pro progresivní až revoluční levici mělo svůj hluboký a logický základ.

Tak jako Che i on jako Argentinec získal největší sympatie právě k Ostrovu svobody (ač podporoval levicové revoluční lídry i z dalších zemí Latinské Ameriky). V roce 2000 se Maradona na Kubu na čtyři roky přímo přestěhoval. Fidela učil hrát fotbal a často diskutovali o politice. Do té sice nakonec osobně nevstoupil, ale v obraze o zkažené podstatě kapitalismu byl víc než většina profesionálních politiků.

I proto si tak rozuměl nejen s Fidelem, ale také se současným až nezvykle levicově orientovaným papežem Františkem.

Ten po Maradonově skonu vzpomněl nejen na dvě vzájemná velmi přátelská setkání, ale opakovaně se za Diega modlil. To ostatně už před měsícem, když byl Maradona na operaci mozku.

A nyní, i v rámci odkazu zesnulého krajana, zdůraznil Svatý otec, že právě současná koronavirová krize by měla být vhodným momentem pro přehodnocení priorit, že lidstvo se po ní nemůže vrátit ke starým politickým a ekonomickým systémům. V eseji publikované deníkem The New York Times (NYT) papež zdůrazňuje, že svět, rozdělený víc než kdy dřív, musí »zpomalit« a nalézt lepší způsob soužití.

»Nemůžeme se vrátit k falešným zárukám politických a ekonomických systémů, které jsme měli před krizí,« napsal František s tím, že svět potřebuje hospodářské modely, které poskytnou všem přístup k základním potřebám jako půda, střecha nad hlavou a práce. Politici by měli »integrovat a vést dialog s chudými, vyloučenými a zranitelnými«.

Slova publikovaná ve čtvrtek na webu NYT jsou převzatá z nové knihy, která je společným dílem Františka a jeho životopisce Austena Ivereigha. Dílo s názvem Let Us Dream. The Path to a Better Future (Nechte nás snít. Cesta k lepší budoucnosti) vychází právě dnes.

Roman JANOUCH