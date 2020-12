Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Napsat a doložit nemusí být totéž

Prezident Miloš Zeman požaduje po Bezpečnostní informační službě (BIS) jména ruských špionů v České republice, uvedl s odkazem na tři důvěryhodné vysoce postavené zdroje Český rozhlas Radiožurnál.

Prezident po BIS prý žádá tři okruhy informací. Zaprvé informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb ohrožujících zájmy ČR. Zadruhé informace o tom, kteří konkrétní ruští zpravodajští důstojníci v ČR působí, kteří Češi s nimi spolupracují, jaké informace jim předávají a jak spolupráce vypadá. Třetím okruhem, na který směřuje prezidentova žádost, jsou informace k údajnému praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují dokumenty uniklé z amerického úřadu na potírání finanční kriminality, uvedl rozhlas. Podle opozice je takový požadavek neobvyklý a jeho splnění může ohrozit fungování BIS.

»Když BIS v nedávné výroční zprávě informovala veřejnost (a bylo to dost amatérské) o narůstajících aktivitách ruských a čínských zpravodajců na území ČR (ostatně jako každoročně) a o ostatních státech nic, jako by snad o nás ostatní země ani neměly zájem. Protihradní ‚spolky‘ buď zarytě mlčely, nebo se pohoršovaly, co si to kdo dovoluje, ve smyslu, že tato mediální prezentace je zcela OK. Zároveň z toho samozřejmě vinily Hrad,« připomněl první místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Když se teď ale prezident Zeman legitimně ozval a po BIS žádá konkrétní jména ruských zpravodajců, resp. detailní přehled jejich činnosti a kontaktů, ta samá protihradní klika vykřikuje cosi o nehoráznosti. Jak se říká papír, v tomto případě ona výroční zpráva BIS, snese asi všechno. Ovšem doložit to důkazy, bude pro informační službu zřejmě těžký oříšek. Jen připomínám, že např. ještě stále jen kandidát na prezidenta USA J. Biden, nyní po volbách, jejichž výsledky jsou předmětem zkoumání a právních sporů, v rámci přejímání pravomocí dostává denní hlášení od zpravodajských služeb. Prostě pokaždé trochu jinak, ale o naši bezpečnost je skutečně ‚vzorně‘ postaráno…,« upozornil Filip.

Podle Radiožurnálu dostal ředitel BIS Michal Koudelka zadání od prezidenta republiky letos na podzim. Zeman k tomu využil pravomoc, kdy může ze své funkce tajnou službu úkolovat s vědomím vlády. Kabinet už o tom podle rozhlasu byl informován. Premiér Andrej Babiš (ANO) tuto informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil: »To je otázka, na kterou já nemohu ze zákona odpovídat.« Ze stejného důvodu nechtěl ani komentovat prezidentův požadavek. Také podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) platí, že do živých kauz orgány výkonné moci nikdy nevstupovaly.

O úkolu ví i stálá parlamentní komise pro kontrolu činnosti BIS, která se bude věcí zabývat ve čtvrtek. Z pozvánky na jednání komise podle rozhlasu vyplývá, že ředitel Koudelka chce vyjádření komise, zda má prezident na požadované informace právo.

Mluvčí BIS nechtěl zjištění Radiožurnálu komentovat. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček rádiu řekl, že o žádném úkolu prezidenta pro BIS neví. Hradní kancléř Vratislav Mynář pouze sdělil, že vztahy mezi prezidentem, vládou a zpravodajskými službami jsou nastaveny jasně. »A platí, že zpravodajské služby zákonným adresátům svá tvrzení dokládají,« uvedl kancléř.

Prezident Miloš Zeman kritizuje práci BIS dlouhodobě, zejména v souvislosti s varováním tajné služby před vlivem Číny a Ruska. Šéfa kontrarozvědky Koudelku opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti. Poté, co v prosinci 2018 BIS zveřejnila zprávu, v níž varovala před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví, Zeman označil zprávu za »plácání« a zpravodajce za »čučkaře«.

