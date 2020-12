Rusko se z Podněstří nestáhne

Mluvčí ruského prezidenta odmítl myšlenku stažení ruských vojáků z mezinárodně neuznaného Podněstří, které se odtrhlo od Moldavska v 90. letech minulého století.

Takový krok by podle něj destabilizoval oblast. Nedávno zvolená prozápadní prezidentka Moldavska podpořila odchod ruských sil a jejich nahrazení civilními pozorovateli Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), píše Reuters. »V Podněstří se nachází operativní skupina vojsk Ruské federace, ohledně níž nikdy nebyly (uzavřeny) dohody ze strany Moldavska. Proto je pozice státu taková, že by tato vojska měla být stažena a zbraně by měly být odvezeny z území naší země,« uvedla podle agentury TASS na tiskové konferenci bývalá moldavská premiérka a ekonomka Světové banky Maia Sanduová, která v polovině listopadu porazila ve volbách dosavadního proruského prezidenta Igora Dodona. Toho Sanduová ve funkci nahradí poté, co mu 23. prosince vyprší mandát.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. FOTO - Wikimedia commons

Dále uvedla, že v oblasti nehrozí ozbrojené střety a tudíž mírová operace by měla být přeměněna v civilní misi pod záštitou OBSE.

Mluvčí ruského prezidenta však obratem tuto variantu odmítl. »Rusko plní velmi důležité funkce a samozřejmě změna nějakého stávajícího stavu, který je založen na duchu a liteře mezinárodního práva, může vést k vážné destabilizaci,« řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal podle ČTK, že ohledně situace v Podněstří očekává další jednání.

Mezinárodně neuznané Podněstří se odtrhlo od Moldavska po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Konflikt si vyžádal asi 1500 mrtvých. Výzvy Kišiněva k odchodu ruských vojáků Moskva dlouhodobě odmítá s tím, že mírové jednotky chrání ruskou menšinu a zůstanou v regionu až do vyřešení vleklého konfliktu. Separatisté mají Podněstří pod kontrolou za podpory asi tisíce ruských vojáků. Situace je tu zkrátka podobná jako na ukrajinském Donbase.

(rj)