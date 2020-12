Ilustrační FOTO - Pixabay

Prodávali dceru na sex

Za nabízení své dvanáctileté dcery cizím mužům za účelem sexuálních praktik si rodiče z Jesenicka odpykají sedm a osm let. Trest uložený olomouckým krajským soudem jim potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Podle rozsudku v roce 2018 domlouvali své dceři schůzky a v některých případech měla jejich dcera přihlížet i sadomasochistickým praktikám své matky. Z vydělaných peněz jí měli rodiče dávat podíl.

Dvojice byla odsouzena za zločin obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy dítěte. Původně jim hrozila sazba pěti až 12 let. Pár byl zadržen po návratu z Anglie, kam odjeli bez nezletilé. Jednání se podle obžaloby odehrálo od května do října v roce 2018, kdy dívce bylo 12 let. Podle rozsudku služby sjednávala matka přes erotický portál, kde nabízela sadomasochistické služby s účastí komtesky. Dívka se tak některých setkání účastnila s matkou, někdy byla s muži posílána samotná.

Obžalovaní rodiče u soudu vše popřeli s tím, že dívka si vše vymyslela, podle soudu však o jejich vině svědčí nejen výpověď poškozené, ale i závěry znalců a výpovědi mužů - klientů, které se podařilo během vyšetřování ztotožnit.

(ici)