Advent znamená i zájem o čokoládu

Prodeje čokolády rostou před Mikulášem i během adventní doby. »Alespoň pokud jde o fairtradové kakao, je poslední čtvrtletí jednoznačně nejsilnější období a ze zkušeností víme, že tento trend kopírují i celkové prodeje čokoládových výrobků u nás,« vysvětlila Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

V roce 2018 tvořily prodeje za čtvrté čtvrtletí 72 % celkového ročního obratu s fairtradovým kakaem v ČR. V roce 2019 to bylo už »jen« 52 %, ale to proto, že velký obrat byl v daném roce také v rámci Velikonoc, které jsou pomyslným druhým vrcholem v prodeji čokolády.

»Naší snahou je, aby mezi čokoládovými výrobky, které lidé v této klíčové době kupují, byl co největší podíl těch, které obsahují eticky obchodované kakao. A jsme rádi, že čeští spotřebitelé a obchodníci ve stále větší míře původ zboží zohledňují,« říká Malíková.

Většina, asi 80 % fairtradového kakaa, pochází od pěstitelů z Pobřeží slonoviny, které je celosvětově největším producentem kakaa vůbec. Většina organického (bio-fairtradového kakaa) pochází z Latinské Ameriky. Pokud jde například o pěstitele ze zemí západní Afriky, ti si pěstováním, sklizní a zpracováním kakaa vydělají průměrně necelý dolar denně, problémem je zde také nelegální dětská práce. Průzkum Cocoa Barometer z roku 2018 odhaduje, že jen v Pobřeží slonoviny a Ghaně je na kakaových plantážích nuceno pracovat 2,1 milionu dětí, popsala etické problémy spojené s pěstováním kakaa Malíková.

Spravedlivá odměna

Právě spravedlivá odměna a vymýcení dětské práce jsou jedněmi z hlavních pilířů systému Fairtrade. Etické nakupování má přitom na situaci pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky přímý vliv: »Čím více výrobků s certifikací Fairtrade se na trhu uplatní, tím větší množství surovin mohou pěstitelé prodat za podmínek Fairtrade – tedy za cenu, která pokrývá náklady pěstování včetně jejich práce,« vysvětluje šéfka společnosti Fairtrade, proč vítají rostoucí zájem o certifikované výrobky u nás. Smyslem jejich práce je etika obchodu, globální rozvoj, udržitelná spotřeba či ochrana životního prostředí.

V ČR roste zájem

V ČR rostou prodeje fairtradové čokolády trvale, a to i díky již zmíněné větší angažovanosti obchodníků a vyššímu zájmu spotřebitelů. Od roku 2014 vzrostl prodej výrobků s fairtradovým kakaem u nás více než 120násobně (v roce 2014 se prodaly výrobky z 15,7 tun fairtradového kakaa, v roce 2019 to bylo už z 1938 tun).

»Kakao je pro náš sortiment důležitou surovinou. Najdeme ji v čokoládách, cukrovinkách, právě v sezónním vánočním nebo velikonočním sortimentu značky Favorina, zmrzlině nebo cereáliích,« potvrdil tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler a dodal: »Před dvěma lety jsme si dali závazek, že do konce roku 2020 ponesou všechny naše privátní značky obsahující kakao certifikaci Fairtrade, BIO, UTZ a Rainforest Alliance, které dokládají, že tato surovina byla vypěstována a zpracována s ohledem na přírodu a všechny zapojené výrobce. Jsem velmi rád, že mohu potvrdit, že se nám tento závazek podařilo úspěšně dodržet.«

Také v dalším řetězci, Kauflandu, jsou udržitelnost a sociální odpovědnost jednou z priorit, jak poznamenala tisková mluvčí firmy Renata Maierl. »Z fairtradových surovin se nejvíce využívá právě kakao. Sortiment s fairtradovým kakaem se v našich prodejnách neustále rozrůstá. Vyrábíme z něj například různé druhy čokolád, sušenek, čokoládové pomazánky i zmrzliny pro privátní značky K-Classic či K-Bio.«

Systém Fairtrade

Systém a známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem těchto výrobků zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu. Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a komunit, a to na základě demokratického rozhodování.

(za, mh)

FOTO - Stanislav KOMÍNEK, Fairtrade Česko a Slovensko