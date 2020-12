Imperialismus s lidskou tváří?

Ještě mnoho článků bude napsáno o dění ve Spojených státech, o velkých slibech demokratů, i o aktivistech a izolovaných hnutích jednoho tématu v této zemi. Dala by se memorovat řada líbivých mluvčích »pokroku v mezích zákona«, jako je Sanders a jemu podobní. Mohli bychom rovněž kopírovat radikální žargon sociálnědemokratických labouristů či tzv. moderní levice – obojí by zůstalo jen jako výkřik do tmy v projevech a textech, obcházející horkou kaši kruté doby. Nesdílím naivní naděje nebo nadšení pro řešení reformami nebo pro ideje radikalismem natřené sociálnědemokratické »levice«, která se nejméně za 30 let nehonosí kromě slibů jediným výsledkem pro pracující nejen v Evropě.

Je po prezidentských volbách v USA. Vítěze známe a správně můžeme odhadovat, že kromě změny stylu komunikace se podstatného rozdílu nedočkáme. Ani nemůžeme. Moc amerického impéria zůstává přes vnitřní sociální rozpory a konflikty nedotčena. USA nadále působí jako násilná a ničivá síla, vládne hrůzou a běduje každou zemi, která odolává. Přes Trumpovy někdejší sliby a gesta pokračuje americká okupace Iráku, části Sýrie a Afghánistánu, která způsobila nevýslovné civilní ztráty a dále destabilizovala západní Asii. Válka s americkými drony nadále terorizuje obyvatele Pákistánu, Afghánistánu, Jemenu, Iráku a mnoha dalších zemí a jde o americkou vojenskou kontrolu, nikoli o boj proti terorismu.

Americká hybridní válka proti Sýrii, Íránu, Kubě, Venezuele a dalším pokračuje, včetně genocidních sankcí blokujících životně důležité lékařské vybavení během pandemie.

Trump zvýšil přítomnost amerických vojáků v Kolumbii a dále se připravoval na konflikt s Venezuelou. USA pokračují ve svých nepřátelských a agresivních akcích vůči Rusku a Číně, včetně jejich obkličování vojenskými základnami a financování barevných revolucí na místech, jako je Ukrajina či Hongkong. Kolonizace a terorizace Palestiny pokračuje a způsobuje brutalitu a týrání palestinského lidu americkými zbraněmi.

V roce 2020 byly Spojené státy nadále kriminální a destruktivní silou, která šíří krveprolití a teror mezi lidmi na globálním Jihu. Způsobily lidskou smrt a utrpení a ohrožují svět úplným zničením, což vše rozšiřuje americkou vojenskou dominanci. Ale proč? Imperialismus potřebuje země otevřené exportu amerického kapitálu a otevřené vykořisťování pracovní síly americkými společnostmi. Pokud chceme ukončit bezduché ničení života lidí, nekontrolované násilí, destabilizaci, nekonečná úmrtí, naprostý teror a utrpení způsobené milionům lidí, pokud chceme světový mír a stabilitu, musíme zničit americký imperialismus.

Ve světle historie a současnosti, této velmi bolestivé současnosti, je naivní, až nebezpečně naivní, obcházet realitu, vybírat si menší zlo, spokojovat se s defétismem, rozšiřovat iluze o budoucích reformách, o kapitalismu s lidskou tváří.

Jestliže chceme vystoupit proti barbarství, musíme být nekompromisní vůči zamlžování terminologie z neznalosti, z módy nebo účelově nahrazující tradiční pojmy jako imperialismus, kapitalismus a buržoazie jakýmisi nikoho nebolícími odvary »elit, globalismu« nebo užíváním vyšinuté ezoteriky a přehršle jistě lákavých konspiračních teorií k alibistickému obcházení skutečné podstaty věci: obrovských třídních konfliktů, které vrcholí činností amerického imperialismu.

Populistické strany či hnutí měly své favority v amerických volbách i mezi evropskými autoritářskými a neofašistickými politiky, stejně tak se dovolávaly národního státu, národních zájmů. Odhalení vlastních ekonomických zájmů jednotlivých exponentů aktualizovalo nutnost renesance třídního myšlení i orientace, jediné, ale nejlepší zbraně, jak prohlédnout mořem balastu k podstatě věci. A slovy klasika svět nejen vykládat, ale měnit k lepšímu.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM