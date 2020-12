Svoboda a zodpovědnost

Po dlouhé době jsem se s gustem podívala na Sněženky a machry. A vedle mnoha památných hlášek mě tam tentokrát zaujala jedna myšlenka. To když se studenti bouřili, že jsou přeci dospělí, ale profesor Karda je uzemnil: »Ale já mám za vás zodpovědnost!«

Celý listopad se nesl v duchu boje za svobodu. Za svobodu bojují hlavně mladí, ač mnohdy o boji či nesvobodě nemají ani potuchy. O svobodu se opírají i ti, kterým nejsou po chuti současná vládní nařízení. Co je ta svoboda, za kterou se všichni tak bijí?

Když to vezmeme od úplné podlahy, tak každý živý tvor na této planetě musí ve svém životě dělat jen pět věcí. Pít, jíst, vyměšovat, spát a množit se. To jsou základní hnací motory života. Nejinak je tomu i s námi lidmi. I já jsem moc ve věku machrů toužila po svobodě. Jenže svoboda v naší společnosti není zadarmo. Chceš pít a jíst? Musíš si to koupit. Aby sis to mohl koupit, musíš získat peníze. Cest k získání peněz je více. Ale snad se shodneme na tom, že základním zdrojem peněz je vlastní práce. Stejné je to se spánkem, pokud nechceme spát pod mostem. A nakonec i za to vyměšování se mnohde platí…

V jednadvaceti jsem si »vydobyla« svobodu a pronajala si malý byt. Za cenu toho, že jsem už byla nějaký čas zaměstnaná… Svoboda se vstáváním do práce, nákupy, úklidy… Stala jsem se svobodnou, zodpovědnou sama za sebe. Svoboda není zadarmo, což ale platí i v přírodě. I zvířata se musí za potravou honit a budovat pelechy. Když do toho ještě vstoupí síla hormonů a touhy po rozmnožování, to je teprve fofr. Žene je totiž ještě přírodou daná zodpovědnost za zachování druhu.

Lidská zodpovědnost je ale na úplně jiné úrovni. Rozmnožovací pudy ovládáme rozumem, někdy léky či jinými prostředky. Jsme přeci zodpovědní vůči sobě i světu.

Je ale člověk dost zodpovědný, aby mohl být zcela svobodný? Třeba zaručený příjem – určitá svoboda peněz bez práce. Když se mluví o zaručeném příjmu, kdy každý člověk v zemi dostane určitý obnos a bude na něm, zda si z něj zaplatí jídlo, bydlení i zdraví, a bude jen na něm, zda mu to bude stačit, či zda si ještě přivydělá, bude to fungovat? Respektive je lidstvo dost zodpovědné? Nebo bude většina užívat slastné svobody, zapomínat na priority, které dosud řešili jiní (zdraví, bydlení, finanční rezervy), a pak, až se zase něco pokazí, budou natahovat ruce o pomoc?

Ano, svoboda je dnes asi o něčem jiném. Hlavě o volném vyjadřování názorů (pokud vám to Facebook nezcenzuruje), o volném pohybu (pokud máte za co a kam jet) a o svobodných volbách (pokud mezi programy a kandidáty naleznete někoho zodpovědného…). Skutečně svobodní budeme moci být až tehdy, když si zautomatizujeme zodpovědnost k sobě, k druhým a hlavně k přírodě samotné. Pokud ale bude svoboda vyjadřována a závislá na penězích, je to skutečně svoboda?

Helena KOČOVÁ