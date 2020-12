Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko zažívá prudký růst on-line obchodů

Koronavirová krize, kvůli které se spotřebitelé více zdržují ve svých domovech, vedla k prudkému nárůstu internetového prodeje v Rusku. Na mapu internetového obchodu se díky tomu dostal rovněž odlehlý poloostrov Kamčatka, kde teploty v zimě klesají pod 50 stupňů Celsia. Zájem o nákupy prostřednictvím internetu se ale zvedl po celém Rusku, což prudce zvýšilo tržby internetových prodejců, uvedla agentura Reuters.

V nejrozlehlejší zemi světa, kde silnice mnoho měsíců pokrývá sníh a led, je však realizace rychlých dodávek zboží obtížná. Internetoví prodejci tak musejí investovat do logistických center a odběrných míst. Protože je přítomnost zahraničních hráčů slabá, těží z růstu internetového prodeje hlavně ruské podniky.

»Je to velmi pohodlné,« uvedla učitelka angličtiny Alina Lunina z města Samara, která prostřednictvím internetu nakupuje oblečení, knihy, kosmetiku a někdy i potraviny. Využívá k tomu ruskou firmu Wildberries, která podle ní dodává zboží do odběrných míst do dvou dnů, ačkoli Samara je více než 860 kilometrů od moskevské centrály podniku. »V mé oblasti je řada odběrných míst. Mám to pěšky pět minut,« dodala.

Ekonomové, kteří považují ruské hospodářství za příliš závislé na příjmech z ropy a plynu, prudký nárůst internetového prodeje vítají. Zejména proto, že maloobchodní tržby na začátku pandemie srazila dolů restriktivní opatření, kvůli kterým se lidé více zdržovali doma. Loni podle výzkumné společnosti Data Insight činil podíl internetového obchodu na celkovém výkonu ruské ekonomiky pouze 1,4 procenta, zatímco ve Spojených státech to bylo 2,6 % a v Číně dokonce 5,1 %.

»Internetový obchod v Rusku teď roste výrazně rychleji než ve Spojených státech nebo v největších zemích Evropské unie, a to díky tomu, že vychází z nízkého základu,« uvedl Boris Ovčinnikov, který je spoluzakladatelem společnosti Data Insight. Hodnotu ruského internetového obchodu za první letošní pololetí odhadl na 1,16 bilionu rublů (téměř 340 miliard korun).

Analytici z výzkumné společnosti Euromonitor předpokládají, že celoroční tržby z internetového prodeje v Rusku letos vzrostou více než o 40 % na zhruba 2,5 bil. rublů (téměř 730 mld. Kč). V následujících pěti letech počítají s ročním růstem od deseti do 15 %.

Podíl internetového obchodu na celkových maloobchodních tržbách v Rusku letos podle Euromonitoru vzrostl asi na 11 z loňských sedmi procent.

Podle údajů Data Insight má vedoucí pozici společnost Wildberries s 15procentním tržním podílem. Firma Ozon, která chystá primární emisi akcií v USA, má sedmiprocentní podíl. Následuje AliExpress Russia, což je společný podnik čínského internetového obchodu Alibaba a ruských partnerů. Mezi další konkurenty patří ruská elektronická společnost M.Video, internetová firma Yandex a pak Sbermarket, což je společný podnik největší ruské banky Sberbank a internetové skupiny Mail.ru.

Americká internetová společnost Amazon zatím na ruský trh nevstoupila. »K pokrytí alespoň dvou měst v Rusku by firma musela silně investovat nejen do dodávkových služeb, ale i do skladování, aby měla dost zboží k udržení nynější úrovně kvality,« uvedl analytik společnosti Sova Capital Sergej Běljajev.

Firma Wildberries za prvních devět měsíců roku přilákala přes 12 mil. nových zákazníků. Její objednávky na Čukotce, která je nejvýchodnějším cípem Ruska, se od dubna do října zvýšily o 490 %.

Wildberries už má přes 34 mil. zákazníků. Provozuje 13 skladů a desítky třídících a distribučních center, což umožňuje rychlejší dodávky na ruský Dálný východ a na Sibiř.

(ici)