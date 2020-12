F-35 Lighting. FOTO - Wikimedia commons

Bílý dům. Tichý pokus s dohodou se SAE

Končící administrativa prezidenta Donalda Trumpa se ještě před 20. lednem, kdy opustí Bílý dům, pokusila »prohnat« přes Kongres obrovskou zbrojní dodávku, kterou slíbila Spojeným arabským emirátům (SAE).

Mohlo to vyjít, pokud by si nikdo nevšiml, že smlouva o dodávce zbraní byla Kongresu předložena a zákonodárný sbor by si ji po dobu 30 dnů nevšiml. Pak by byla považována za schválenou. V nynější vnitropoliticky rozbouřené době to bylo možné, zvlášť když Bílý dům předložil smlouvu zcela nenápadně a mlčel. Bez povšimnutí nechal smlouvu i Izrael. Jenže nejméně tři senátoři a jedna členka Sněmovny reprezentantů si pokusu všimli a požadují projednání dohody kongresovými výbory i plény obou částí zákonodárného sboru. Podle agentury Reuters na to mají plné právo, a hodlají ho využít. Senátoři argumentují oslabením pozic Izraele. Jedná se o skutečně velkou dodávku amerických zbraní za dvacet tři miliard dolarů. Hlavně si však senátoři stěžují, že Bílý dům se pokusil je obejít, když vydal republikánským senátorům pokyn, aby smlouvu »příliš nestudovali«. Takový postup Bílého domu kritizuje senátor za demokratickou stranu Robert Mendelson, jeho stranický kolega Chris Murphy a s nimi republikán Rand Paul, který, i když straní pravicovému křídlu republikánů zvanému Tea Party, vystupuje podle serveru Politico proti vměšování se do záležitostí jiných států.

Senátoři uvádějí, že administrativa prezidenta Trumpa obešla standardní procedury při prodeji zbraní do zahraničí a také se vlažně staví k odpovědi na otázky, jimiž ji zákonodárci obeslali, například »jaká jsou konkrétní rizika ve sféře národní bezpečnosti, která mohou kolem této dohody vzniknout«.

Omarová zásadně proti

Ve Sněmovně reprezentantů vyvíjí iniciativu k zamítnutí chystané smlouvy kongresmanka Ilhan Omarová. Spolupracuje s mírovými hnutími, která upozorňují na nebezpečí, jež hrozí obyvatelům Blízkého východu s každou další dodávkou amerických zbraní. Aktuálně především Jemencům, na jejichž území probíhá válka. Saúdská Arábie a SAE při ní používají americké zbraně a ty podle mínění Bílého domu mají být modernizovány. SAE dle dohody mají dostat jako první arabský stát padesát letounů F-35 Lighting II, tedy nejmodernější zbraň, která se ve Spojených státech amerických vyrábí, a osmnáct útočných dronů Reaper, k tomu přes 14 000 kusů výzbroje, raket a pum. Omarová prodej zbraní úplně odmítá s tím, že »jde o militaristický plán, který přinese obyvatelům Blízkého východu smrt a pláč«.

Izrael neprotestuje

Senátoři argumentují oslabením pozic Izraele, SAE mají dostat stejné zbraně jako izraelská armáda. Ale Netanjahuův kabinet neprotestuje, naopak vyslovil souhlas. Podle izraelského premiéra prodej »nepředstavuje ohrožení národní bezpečnosti Izraele«. Server Politico k tomu podotýká, že »trocha risku« stojí Benjaminu Netanjahuovi za diplomatický průlom, navázání vztahů se SAE. Ale to prý není jediný důvod. Politico považuje za jisté, že Izrael dostal americké ujištění o prodeji ještě modernější techniky, v první řadě stíhacích letounů, které americké firmy vyvíjejí. Izrael si navíc prý nedělá iluze o kvalitě vojenského letectva Saúdské Arábie a SAE. Server doslova uvádí: »Jemenští povstalci si troufají pohybovat se hlemýždím tempem za bílého dne se svými raketami po nekvalitních silnicích a v klidu je odpalují. Nikdo jim nebrání«.

Zoufalství brzkého konce

Pokus tiše protáhnout Kongresem dohodu se SAE se prý nedá hodnotit jinak než jako akt ze zoufalství. Prodej velké partie zbraní není záležitostí na měsíce, ale na roky. Zbraně se musí vyrobit, dodat a vojáci se s nimi musí naučit zacházet. Takže i kdyby současná americká administrativa prodej prosadila díky mlčení Kongresu, příští prezident USA bude mít dost času od příslušné dohody odstoupit. Alespoň tak to požaduje spojenec levice v demokratické straně - americká odbočka Amnesty International. Zatím New York Times konstatoval, že »několik Bidenových poradců dává najevo skeptický postoj k prodeji zbraní státům, které vedou válku v Jemenu a zabíjejí tam tisíce civilistů«.

