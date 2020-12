Třída 5. B ze 6. ZŠ v Roveňkách v Luhanské lidové republice. Na Donbasu už existují generace dětí, které nevědí, co je to žít v míru.

Hornický Donbas se nikdy nepodřídí bezpráví

Známá ukrajinská televizní moderátorka a herečka Sněžana Jegorovová zaujala svým vyjádřením o Donbasu. Uvedla, že zatímco rusky mluvící Ukrajinci snášejí útlak ze strany úřadů, Donbas se vzbouřil a dokázal, že to na své půdě nedovolí. Obyvatelé hornického kraje, kteří sledují, co se děje, nebudou chtít jít na žádnou Ukrajinu, která se za 30 let stala »mutantním státem«, který požírá své obyvatele.

V pořadu jednoho z ukrajinských televizních kanálů, během diskuse o prohlášení, že Donbas a Krym by měly být stejně „»dekomunizovány« jako zbytek Ukrajiny, moderátor Maxim Nazarov poznamenal, že taková prohlášení nutí obyvatele Donbasu odmítnout Ukrajinu a vše, co s ní souvisí. »Sledovala jsem diskusi a chci zatleskat Atamanjukovým slovům o tom, že ženy a matky Donbasu, ať už na jakékoli straně, i na Ukrajinou kontrolované i nekontrolované straně, znají pravdu o tom, co se tam skutečně děje. A především si musíme uvědomit, že nyní žijeme ve velmi otevřeném a širokém informačním poli. A lidé nejsou ve stísněném prostoru a samozřejmě poslouchají, přemýšlejí, analyzují. Není nutné předpokládat, že naši občané jsou tak hloupí, a tak poslušní, že budou provádět vše, co jim řeknou úřady, které se ve skutečnosti během tohoto jednoho a půl roku zcela zdiskreditovaly: svými činy, svými různorodými prohlášeními, neustálým dosazováním velmi podivných lidí,« řekla Jegorovová.

Kritika lidí kolem Zelenského

Kritizovala skupinu kolem prezidenta Volodymyra Zelenského za pokračující praxi ve jmenování neprofesionálů na důležité pozice, kteří navíc nemají dostatek zkušeností. »Člověk má dojem, že tento výběr již získal katastrofické obrysy,« poznamenala televizní moderátorka. Dále uvedla, že »nezávislá« Ukrajina se za třicet let změnila v mutanta, požírajícího své obyvatele včetně jejich ničení nejen během války na Donbasu. »Jsem dospělý člověk, a právě to je těch všech třicet let naší nezávislosti, kdy náš stát zmutoval do takové míry, že se změnil v mutantní stát, který požírá své vlastní obyvatele v pravém i přeneseném smyslu. Kromě toho je požírá jako v horké fázi války (která nyní není tak horká), ale tam na Donbasu, jak poznamenávají odborníci, již existují celé generace dětí, které šly do školy, a nevědí, co je to, žít v míru. Nejhorší však je, že tyto procesy postupně zachvacují i náš život, tedy život v mírových oblastech,« řekla Jegorovová.

Sněžana Jegorovová

Všechno ruské se ruší

Dále vysvětlila rozdíl mezi Donbasem a zbytkem Ukrajiny, která trpí výsměch těch u moci. Zdůraznila, že Donbas to na svém území nedovolí, protože jde o hornický kraj, který se nikdy nepodřídí bezpráví. »My zde - v Kyjevě, Charkově, Oděse, v Chersonu, Záporoží, v Nikolajevě a v dalších rodných rusky mluvících regionech - jsme nešťastní tím, že se zavírají naše ruské školy, že se ruší ruské třídy, přepisují se učebnice, že se objevují nějaká nová fakta o Hitlerovi, že máme nějakou toleranci vůči Šuchevičovi, Banderovi a divizím SS Galicien.« Vyjádříme to, vzdorujeme, ale nic nemůžeme dělat, a tam lidé, kteří to na Donbasu zažili na sobě, na vlastní kůži, prostě jen tak teď sedí u internetu a myslí si: »K čertu s vámi, nechceme na žádnou Ukrajinu, vy si jděte, kam chcete. Chápete, my jsme se ztratili v sítích našeho vlastního svědomí,« řekla ukrajinská herečka. Na komentář vedoucího pořadu o tom, že údajně nyní v lidových republikách Luhanské a Doněcké roste nespokojenost s místními úřady, rostou nepokoje a nyní má Kyjev skvělou příležitost využít situace a znovu začlenit území republik do Ukrajiny, Jegorovová jasně odsekla, že lidé na Donbasu vidí, co se děje na »nezávislé« Ukrajině, a nedovolí to na jejich vlastní půdě. »A co je nejdůležitější, je třeba vědět, co je to Donbas. Tam horníci nechodí jen do podzemí. Jsou to zvláštní lidé, a vždy takoví byli a vždy takoví budou, i jejich děti a potomci takoví budou. Jestli řekli, že nic takového na našem území nebude, dokud budou naživu oni a jejich děti, které si to pamatují, protože tyto děti už v těchto podmínkách vyrostly, nic takového se nestane,« prohlásila známá ukrajinská televizní moderátorka a herečka.

Nadšené komentáře

V komentáři k tomu, co se děje se jmenováním do kyjevské delegace na vyjednávání v běloruském Minsku, poznamenala, že za takové vlády a za současných podmínek by tam nikdo z normálních, rozumných lidí nešel. K tomu doplnila, že »provokací pro všechny ty lidi, kteří jsou na Donbasu, je jmenování Alexeje Arestoviče předsedou Třístranné kontaktní skupiny, o kterém podle mého názoru už každý ví, kdo je, jaký je«. Stojí za zmínku, že po zveřejnění záznamu přenosu se pod videem objevila spousta nadšených komentářů na internetu.

TEXT a FOTO (1) - Informační centrum Perevalsk-Alčevsk, 29. listopadu 2020

Překlad/FOTO Jaromír VAŠEK