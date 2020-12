Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci proti ustavení superúřadu

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví z dílny ministerstva zdravotnictví, která centralizuje krajské hygienické stanice (KHS) pod Státní hygienickou službu, se zatím nesetkala s kladnou odezvou ve Sněmovně. Poslancům se nelíbí mimo jiné to, že novela by dala bezprecedentní pravomoce jednomu superúřadu.

Zástupci politických stran to uvedli na tiskových konferencích.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav. Kritiku si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut.

Podle místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hany Aulické Jírovcové by měly být spíše naopak posíleny pravomoce krajských hygienických stanic. »Nevíme, kde se vzal ten obrat, celou dobu jsme se bavili o tom, že naopak by měly být posíleny pravomoce krajských hygienických stanic, chceme znát argumenty, zatím nejsme přesvědčeni, že tato cesta je správná,« řekla novinářům. Nelíbí se jí ani to, že novela by se měla projednávat ve stavu legislativní nouze. »Neměli bychom využívat tuto situaci k tomu, abychom dělali tak převratné změny v tak důležitém orgánu,« uvedla Aulická.