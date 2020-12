Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman hodlá vetovat daňový balíček

Prezident Miloš Zeman se rozhodl vetovat daňový balíček, který obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent.

Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Zeman je také nespokojen s tím, že navzdory dohodě balíček neobsahuje zrušení superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb daně z příjmu pouze na dva roky. Prezident to oznámil ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), kterou přijal na Pražském hradě.

Sněmovna schválila v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 %, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka z dnešních 24 840 korun na 34 125 Kč. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů zhruba o 130 miliard Kč.

Následně premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl senátorům, aby při projednávání balíčku slevu na poplatníka zrušily. Zároveň navrhl nově kompenzovat výpadky příjmů obcí a krajů 20 miliardami Kč ročně, a to po dobu dvou let.

K podmínce prezidenta Zemana, aby zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 % bylo na dva roky, Babiš dříve uvedl, že jde jen o politický slib prezidentovi. V návrhu to ale explicitně uvedeno není.

Zrušení vyšší slevy na poplatníka nebo omezení změny daní na dva roky je nyní v rukou Senátu, řekla Schillerová. Zároveň upozornila, že změnu slevy na poplatníka nelze oddělit od nastavení daňových sazeb. »Sleva na poplatníka se nezruší, dnes je 24 840 Kč a stojí to ročně 130 mld. Kč. To je více než bude stát snížení daně na 15 a 23 %,« uvedla ministryně. Dodala, že pokud by se zvyšovala sleva na poplatníka se zavedením sazeb z příjmu 19 a 23 %, pak by stoupla daň drtivé většině živnostníků. V případě fyzických osob samostatně výdělečně činných představuje totiž daň z příjmů 15 %. Počítá se ze základu daně.

Daňový balíček obsahuje v současné podobě také zavedení stravenkového paušálu jako alternativy ke stravenkám, postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v letech 2021 až 2023, snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu za litr, trvalé zvýšení hranice pro povinné odpisování majetku ze 40 000 na 80 000 Kč nebo zrychlení odpisů majetku, a to i za letošní rok.

Senát by měl o daňovém balíčku jednat 10. prosince.

(ici)